الاحتلال يعتقل 3 شبان "لا علاقة مباشرة لهم" بـ"عملية العين"

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، السبت، ثلاثة شبّان على خلفيّة "عمليّة العين" التفجيريّة، أمس، الجمعة، التي أسفرت عن مقتل مستوطنة إسرائيليّة.

وبحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّ المعتقلين هما شابان من بلدة عين عريك، وشاب آخر من قرية عين قينيا.

#صور | قوات الاحتلال تغلق طريق عين عريك غرب رام الله وتشرع بمصادرة كاميرات المراقبة في المنطقة في إطار بحثها عن منفذين عملية #عبوة_العين pic.twitter.com/sBDPVDtuEA — Quds TV - قناة القدس (@QdsTvSat) August 24, 2019

وبحسب موقع "واينت"، فإن المعتقلين ليسوا ضالعين بشكل مباشر في العمليّة، واعتقالهم جاء على خلفيّة محاولة جمع معلومات أوليّة.

وكان الاحتلال قد صادر كاميرات المراقبة المنصوبة في المحال التجارية في عين عريك ونصب حواجز، اليوم، السبت، بعدما أجرى حملة تفتيشيّة في المنطقة.

والجمعة، أشارت تقديرات الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة إلى أنّ المجموعة التي نفّذت "عملية العين"، قرب مستوطنة "دوليف" وسط الضفة الغربية المحتلة تسكن في منطقة قريبة من مكان العمليّة.

وبحسب المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيليّة، ألون بن دافيد، فإنّه "لا يمكن تحديد إن كان المنفّذون يتبعون فصيلا فلسطينيًا أم لا، إلا أنه يمكن التحديد أنه خطُط لها كثيرًا".

كما رجحت التقديرات الأولية لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن تكون عملية التفجير قد تمت عن بعد عشرات الأمتار.

وذكر جيش الاحتلال أن التقديرات الأولية تدل على أن العملية دقيقة احتاجت لتخطيط مسبق، بما في ذلك معاينة سابقة للموقع ومراقبة حثيثة وتجربة وتدريب على مراعاة التوقيت.

وأظهر التحقيق الأول أن الخلية مكونة من أكثر من شخص واحد، وقامت بزراعة العبوة الناسفة في الطريق المؤدية إلى عين الماء القريبة من المستوطنة، وعند مرور مركبة المستوطنين من فوقها، فجروها عن بعد عشرات الأمتار وفروا من المكان.

وأضاف أن مخطط العملية لم يعتمد على الحظ بل على حقيقة أن أفراد الخلية عرفوا المكان جيدًا وعلى علم بالاختناقات المرورية في الطرق الالتفافية والقريبة، بالإضافة إلى اطلاعهم على مستوى الأمن حول المار بطريقة تمكنهم من الهروب من المنطقة بسلام.

من جهته، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، خلال جولة في مكان العمليّة، إنّ "عملية مطاردة المنفّذين في ذروتها، ويقودها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشرطة) والشرطة"، وأضاف أنه يجري تركيز "جهود استخباراتيّة وعمليّاتيّة واسعة لتحديد مكان المنفّذين سريعًا".