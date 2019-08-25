  2. فلسطينيات
  3. أخبار

"حذف الخارجية الأميركية اسم فلسطين لا يلغي وجودها"

تاريخ النشر: 25/08/2019 - 20:00

"حذف الخارجية الأميركية اسم فلسطين لا يلغي وجودها"
وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي (أ ب)
عرب ٤٨

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن حذف وزارة الخارجية الأميركية الإشارة للأراضي الفلسطينية وللسلطة من موقعها الإلكتروني، لا يلغي وجود دولة فلسطين على حدود الأرض المحتلة منذ العام 1967، و"لا يلغي اعتراف 140 دولة بالدولة الفلسطينية"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت الخارجية الفلسطينية أن "هذا العمل لن يغير في الواقع شيئا، وإنما يظهر انحياز الإدارة الأميركية الكامل والمطلق للاحتلال الإسرائيلي وفقدانها لمصداقيتها أمام العالم أجمع، كما يثبت من جديد ما كنا نردده باستمرار عن هذه الإدارة الأميركية وتبعيتها للسياسات الإسرائيلية".

وأضافت أن خطوة الخارجية الأميركية لا تلغي "اعتراف 140 دولة بالدولة الفلسطينية، وتمثيلها في الأمم المتحدة كدولة مراقب، ووجودها في المنظمات الأممية خاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى عضويتها في أكثر من مئة معاهدة واتفاقية".

وقالت: "إن هذه الخطوة الأميركية التصعيدية تسقط أية رهانات على إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب حيال الفلسطينيين، وتشكل إمعانا في معاداة شعبنا وحقوقه، وفي تنفيذ سياستها الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة".

وكانت الخارجية الأميركية، قد حذفت اسم السلطة الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط. واعتمدت الخارجية الأميركية بالسابق تعريف "الأراضي الفلسطينية" لدولة فلسطين، ثم غيرتها إلى "أراضي السلطة الفلسطينية" قبل حذفها نهائيا.


#وزارة الخارجية الفلسطينية
#وزارة الخارجية الأميركية

حوارات

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بدء توزيع الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لأهالي قطاع غزة
بدء توزيع الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لأهالي قطاع غزة

2019-08-25

غزّة تشيّع جثمان "شهيد الغربة" وخشية من تعرض الآلاف لمصيره
غزّة تشيّع جثمان "شهيد الغربة" وخشية من تعرض الآلاف لمصيره

2019-08-25

إعادة تنشيط حملة "بدنا أولادنا" لاسترداد جثامين الشهداء
إعادة تنشيط حملة "بدنا أولادنا" لاسترداد جثامين الشهداء

2019-08-25

الأكثر قراءة

العثور على الفتاة المفقودة ريان عبد الله سالمة

العثور على الفتاة المفقودة ريان عبد الله سالمة

2019-08-24
تقديرات إسرائيلية:

تقديرات إسرائيلية: "عمليّة العين" استهدفت دورية عسكرية

2019-08-24
برشلونة يهدد لاعبه الفرنسي ديمبلي

برشلونة يهدد لاعبه الفرنسي ديمبلي

2019-08-24
حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية حتى الإثنين

حالة الطقس: درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية حتى الإثنين

2019-08-24
متابعة قضايا التعليم تدعو لعدم تدريس

متابعة قضايا التعليم تدعو لعدم تدريس "قانون القومية" في المدارس العربية

2019-08-24