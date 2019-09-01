اعتقالات بالضفة والاحتلال يغلق "برج اللقلق" بالقدس

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين بينهم محاضرة في جامعة بير زيت، فيما جددت شرطة الاحتلال بالقدس إغلاق جمعية برج اللقلق بالقدس القديمة، وعلقت إخطارا بمنع إقامة دوري العائلات المقدسية المنوي إقامته اليوم في ملعب الجمعية بمشاركة 10 عائلات مقدسية.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 4 شبان من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال في الضفة الغربية.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، أستاذة الصحافة في جامعة بيرزيت، وداد البرغوثي، كما اعتقلت نجلها كرمل في ساعات الفجر خلال عودته من حفل زفاف في الخليل، وذلك بعد أيام من اعتقال نجل العائلة قسام من قرية كوبر.

كما اقتحم جنود الاحتلال منزل الشيخ عمر البرغوثي والد الشهيد صالح والأسير عاصم في كوبر.

بينما في محافظة الخليل، اقتحم جنود الاحتلال مخيم العروب واعتقلوا الفتى عزيز حبيب رشدي.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين على مدخل قرية جورة الشمعة، إلى جانب شاب وزوجته على حاجز النشاش، كما استولت القوات على سيارة عقب اقتحامها قرية حوسان.

أما في محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال الشاب شادي عطية من العيسوية، وأطلق عناصر الشرطة قنابل الصوت بكثافة عقب اقتحامهم مخيم شعفاط.

وفي سياق التضييق على المقدسيين، أصدرت شرطة الاحتلال، أمس السبت، أمرا يقضي بإغلاق جمعية وملعب برج اللقلق في القدس القديمة، وحظر إجراء دوري كرة القدم للعائلات المقدسية والذي كان سينطلق اليوم الأحد.

وجددت شرطة الاحتلال اقتحامها لجمعية برج اللقلق، وأغلقت أبوابها، واعتقلت مديرها التنفيذي منتصر ادكيدك و4 من النشطاء في الجمعية، حيث أفرج عنهم صباح اليوم بشروط منها الإبعاد عن مقر الجمعية لمدة 5 أيام، كما وزعت قرارا بمنع إقامة دوري العائلات المقدسية المنوي تنفيذه اليوم في ملعب الجمعية بمشاركة 10 عائلات مقدسية.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت، رئيس جمعية برج اللقلق ناصر غيث، ومنسق دوري العائلات في الجمعية علاء جمجموم، واقتادتهم إلى مركز التحقيق في المدينة.