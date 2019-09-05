أمن السلطة الفلسطينية يعتقل 4 مواطنين بالضفة

تواصل أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية حملة اعتقالاتها في صفوف المواطنين في الضفة الغربية على خلفية الانتماء السياسي، حيث اعتقلت، مؤخرا، 4 مواطنين، فيما تواصل اعتقال آخرين دون أي سند قانوني.

ففي رام الله، اعتقلت المخابرات العامة الشاب محمد أيوب دلاشي منذ يوم السبت الماضي، دون أن يتم عرضه على المحكمة.

إلى ذلك، اعتقل جهاز الأمن الوقائي في جنين 3 شبان (لم تعرف هويتهم بعد) من منطقة الجابريات ظهر أمس الأربعاء.

وفي سياق متصل، مددت المخابرات العامة في الخليل اعتقال الأسير المحرر والمعتقل السياسي يوسف أبو حسين لمدة 24 ساعة.

وفي سياق الاعتقالات التي ينفذها أمن السلطة، قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، أمس الأربعاء إنه لن يعتقل أي مواطن على خلفية حرية الرأي، مؤكدًا حرص حكومته على صون حرية الرأي والتعبير.

وجاءت تصريحات اشتية خلال لقاء جمعه بممثلي مؤسسات المجتمع المدني، إذ أطلعهم على الوضع السياسي والأزمة المالية جراء إجراءات الاحتلال التعسفية.

واستعرض اشتية أمام ممثلي المؤسسات استراتيجية الحكومة المبنية على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وتعزيز المنتج الوطني، إضافة إلى تعزيز صمود المواطنين.

ودعا مؤسسات المجتمع المدني إلى التكاتف وتعزيز الشراكة مع الحكومة لدعم هذه الاستراتيجية ومواجهة كافة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.