الاحتلال يقصف موقعين شمالي قطاع غزة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، السبت، موقعين للرصد قرب السياج الأمني الحدودي مع قطاع غزة، وذلك بذريعة الرد على إطلاق 5 صواريخ من القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن الموقعين تستخدمهما فصائل المقاومة الفلسطينية لرصد تحركات جيش الاحتلال على المنطقة الحدودية، ويقع الأول في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، فيما يقع الثاني على أطراف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

من جهة قال جيش الاحتلال إن طائرة ودبابة للجيش الإسرائيلي قصفتا، فجر اليوم، أهدافا لحركة حماس شمالي قطاع غزة، وبضمن ذلك موقع ونقطة رصد عسكريتين.

وكانت بلدية "سديروت" قد أعلنت، يوم أمس، عن سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب المدينة، ما أدى إل اندلاع حريق، وإصابة امرأتين بحالة من الهلع.

وجاء إطلاق الصواريخ في أعقاب استشهاد طفلين غزيين برصاص الاحتلال (14 و 17 عاما)، وإصابة 73 آخرين، بينهم 46 أصيبوا بالرصاص الحي أثناء مشاركتهم في مسيرة العودة الأسبوعية.