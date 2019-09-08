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اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين في قرى نابلس

تاريخ النشر: 08/09/2019 - 08:10

اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين في قرى نابلس
الاحتلال يواصل التضييق على الفلسطينيين (وفا)
عرب ٤٨

واصلت مجموعات من المستوطنين تنفيذ اعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين، حيث هاجم العشرات من المستوطنين، اليوم الأحد، عددا من المنازل والمركبات في قرية عصيرة القبلية قضاء نابلس، في الوقت الذي واصلت جيش الاحتلال الاعتقالات بالضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لجيش الاحتلال، فإن جنوده اعتقلوا 4 شبان خلال مداهمات واقتحامات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وقال رئيس مجلس قروي عشيرة القبلية، حافظ صالح، إن نحو 20 مستوطنا من مستوطنة "ايتسهار" المحاذية للقرية هاجموا المنطقة الشرقية للقرية وداهموا عددا من منازل المواطنين.

وذكر صالح أن المستوطنين اقتحموا القرية عند الساعة الخامسة من صباح اليوم الأحد، وكانوا ملثمين وجزء منهم كان مسلحا.

وبحسب رئيس المجلس تم مهاجمة منازل كل من المواطنين: عبد الباسط محمد عبد الرحمن، ومنزل رفيق عبد الباسط أحمد، ومنزل عبد الوهاب عبد الرحمن أحمد، كما قاموا بتحطيم ثلاث مركبات وإعطاب إطاراتها.

وفي سياق تضييق الاحتلال على الفلسطينيين بالضفة، استولت قوات الاحتلال على مولدي كهرباء في واد الزرزير بحي دويربان في مدينة الخليل، واعتقلت مواطنا قرب الحرم الإبراهيمي.

ووفقا لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال داهمت حي دويربان بعدد من ناقلات الجند واستولت على مولدي كهرباء من أرض تعود ملكيتها لمواطن من عائلة الببور.

كما اعتقلت جنود الاحتلال المواطن نبيه طه أبو اسنينه قرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة واقتادته إلى جهة غير معلومة.

 في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فتى خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة سبسطية، أصيب خلالها العديد من المواطنين بالغاز المدمع.

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بأعداد كبيرة وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام والمدمع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها العشرات بالاختناق، واعتقلت الفتى رزق ناهض عقل.

أما في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عبد الله سامي خريشه من بلدة جيوس أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري غرب جيوس.

وانتشر جنود الاحتلال في المنطقة وفتشوها، فيما نصب الجنود حاجزا آخر على طريق جيوس عزون.

 


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