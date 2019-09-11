  2. فلسطينيات
  3. أخبار

"الاحتلال يتلاعب بخصومات أموال المقاصة‎ الفلسطينية"

تاريخ النشر: 11/09/2019 - 20:54

"الاحتلال يتلاعب بخصومات أموال المقاصة‎ الفلسطينية"
(أ ب أ)
عرب ٤٨ ووكالات

اتهم رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، مساء اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالتلاعب بخصوماتها من أموال المقاصة (الضرائب) الفلسطينية، وذلك خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، بالضفة الغربية، مع المبعوث النرويجي لعملية السلام، تور فنيسلاند.

ووفق بيان لمكتبه، جدد اشتية، الدعوة إلى إيجاد آلية دولية لتدقيق الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية. ودعا إلى ضرورة تدقيق فواتير المياه والكهرباء والمجاري، بشكل خاص. واعتبر اشتية، أنّ "إسرائيل تتلاعب بهذه الخصومات".

ومنذ أكثر من عقدين، تقتطع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، شهريا، مبالغ تصل قيمتها لأكثر من 5 ملايين دولار في بعض الأحيان، من أموال المقاصة، تقول إنها بدل تحويلات طبية فلسطينية لإسرائيل أو بدل ديون كهرباء.

وفي 17 شباط/ فبراير الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية، خصم 11.3 مليون دولار شهريا، من عائدات المقاصة، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للأسرى وعائلات الشهداء، ما دفع الأخيرة لرفض تسلم كل أموال المقاصة.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية المصدر الرئيسي لفاتورة أجور الموظفين، ولن تتمكن الحكومة دونها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات، كما تعتبر المصدر الرئيس للإيرادات المالية الفلسطينية، بنسبة 63% من مجمل الإيرادات، وبقيمة شهرية متوسطها 700 مليون شيكل. 


#تور فنيسلاند
#أموال المقاصة
#الحكومة الإسرائيلية

حوارات

النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟
النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟

2019-09-07

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

23 أسيرًا بمعتقل "ريمون" يشرعون بالإضراب رفضًا لأجهزة التشويش
23 أسيرًا بمعتقل "ريمون" يشرعون بالإضراب رفضًا لأجهزة التشويش

2019-09-11

ديون بلدية غزة بلغت 250 مليون
ديون بلدية غزة بلغت 250 مليون

2019-09-11

لاجئون فلسطينيون يطالبون بفتح باب الهجرة من لبنان
لاجئون فلسطينيون يطالبون بفتح باب الهجرة من لبنان

2019-09-11

الأكثر قراءة

صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وأسدود ونتنياهو يقطع خطابه

صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وأسدود ونتنياهو يقطع خطابه

2019-09-10
نتنياهو يتعهد بضم الأغوار للسيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات

نتنياهو يتعهد بضم الأغوار للسيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات

2019-09-10
العراق: انهيار يودي بحياة العشرات في يوم عاشوراء بكربلاء

العراق: انهيار يودي بحياة العشرات في يوم عاشوراء بكربلاء

2019-09-10
إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب غزة

إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب غزة

2019-09-10
تصريحات نتنياهو وتوقيتها: ألاعيب إعلامية أم مجازفة لها ثمن؟

تصريحات نتنياهو وتوقيتها: ألاعيب إعلامية أم مجازفة لها ثمن؟

2019-09-10