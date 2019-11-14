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"سرايا القدس" تكشف عن صاروخ من طراز "براق 120"

تاريخ النشر: 14/11/2019 - 20:05

"سرايا القدس" تكشف عن صاروخ من طراز "براق 120"
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الخميس، أنها أدخلت صاروخا جديدا من طراز "براق 120"، لأول مرة للخدمة العسكرية.

ونشره موقع الإعلام الحربي التابع لـ"سرايا القدس" فيديو إطلاق الصاروخ في معركة "صيحة الفجر".

وقالت "سرايا القدس" إن الحديث يدور عن صاروخ صناعة فلسطينية خالصة، حيث ستعرض كامل تفاصيل هذا الصاروخ ومراحل تصنيعه، حيث تمت تجربته خلال العدوان العسكري على قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن "سرايا القدس" عقب إعلان وقف إطلاق النار "لقد سطرت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها سرايا القدس خلال معركة صيحة الفجر التي أربكت حسابات العدو وكبدته الخسائر الفادحة على كل المستويات في صولة سيسجلها تاريخ شعبنا المقاوم بمداد من عزيمة وإصرار".

وتابع البيان إننا "أمام هذه اللوحة الجديدة التي رسمتها سرايا القدس بدماء القادة قبل الجند.. لنتوجه إلى أبناء شعبنا بالتحية للصمود والانتصار في وجه العدوان الصهيوني الغاشم...فنقول لشعبنا الذي كان لمعنوياته المرتفعة على الدوام الأثر الكبير في نفوسنا وعلى أدائنا الميداني بالوفاء لدماء الشهداء".

وأضافت "سرايا القدس": "لقد تقدمنا في سرايا القدس الصفوف بمعركة صيحة الفجر ومعنا فصائل المقاومة في ردنا على عملية اغتيال القائد بهاء أبو العطا ومحاولة اغتيال عضو المكتب السياسي بالجهاد القائد أكرم العجوري دون أي تردد ومنذ لحظات العدوان الأولى فكانت كلمة الميدان الموحدة التي جسدت أسمى معاني الوفاء لدماء الشهداء في غزة ودمشق".

 وخلص البيان  إلى القول "نقدم في سرايا القدس شكرنا لفصائل المقاومة التي رفضت الذل وسياسة الاغتيالات والاستفراد، وشاركتنا معركة صيحة الفجر البطولية بكل ما تملك من إمكانات عسكرية وبشرية.. وأمام تجليات الوحدة الميدانية نعاهد شعبنا بالبقاء على قلب رجل واحد في مواجهة الصهاينة".

 


#قطاع غزة
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#براق 120
#بهاء أبو العطا

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