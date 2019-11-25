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أمن السلطة يضبط 3 أطنان من الماريحوانا بأريحا

تاريخ النشر: 25/11/2019 - 11:20

أمن السلطة يضبط 3 أطنان من الماريحوانا بأريحا
ضبط ماريخوانا بقيمة 15 مليون شيكل (الوقائي)
عرب ٤٨

ضبط جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في أريحا، عند منتصف الليل، ثلاثة أطنان  من الماريحوانا المخدرة، بقيمة 15 مليون شيكل.

وقال جهاز الأمن الوقائي في بيان له، إنه ضبط أكثر من 800 كرتونة لتخزين المخدرات داخل فيلا سكنية في المدينة، مضيفا إن الجهاز ضبط أيضا ماكينات للتغليف والتعبئة في المكان، إضافة لبذور مخدرات.

وأكد الوقائي أن عملية الضبط تمت بعد معلومات استخبارية، مضيفا إن الجهاز يعمل للقبض على جميع المشتبه فيهم لإحالتهم للقضاء، مشيرا إلى أنه تم تحويل القضية إلى الجهات القضائية والقانونية للتحقيق فيها.


#السلطة الفلسطينية
#الأمن الوقائقي
#ضبط
#أريحا
#ماريخوانا

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