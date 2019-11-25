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الاحتلال يهدم مقهى في بتير ويعتقل 10 شبان بالعيسوية

تاريخ النشر: 25/11/2019 - 11:40

الاحتلال يهدم مقهى في بتير ويعتقل 10 شبان بالعيسوية
الاحتلال يستهدف المواقع الأثرية بالضفة (مواقع التواصل)
عرب ٤٨

هدمت جرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلي معززة بالجنود وعناصر الوحدات الخاصة صباح اليوم الإثنين، مقهى يعود للمواطن وسام عوينه، في بتير، وذلك بزعم أنه منطقة أثرية وضمن المناطق المصنفة "ج" غرب بيت لحم.

وقال رئيس بلدية بتير، تيسير قطوش، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية هدمت مقهى يعود للمواطن وسام عوينه، بزعم أنها منطقة أثرية وضمن المناطق المصنفة "ج".

وذكر أن المقهى هو عبارة عن بضعه أخشاب وأحجار طبيعية لا تؤثر على الطبيعة، بل تعطي جمالا للمكان، مؤكدا أن الاحتلال هدفه من ذلك استهداف الوجود الفلسطيني لضم أراضي بتير وتحقيق مخططه الاستيطاني الذي يسمى بالقدس الكبرى.

ويتخوف قطوش من سياسات الاحتلال المستمرة المتمثلة بالهدم والاستيلاء على الأراضي، الرامية لعزل الريف الغربي وخاصة بتير عن محافظة بيت لحم.

وتواصل سلطات الاحتلال استهداف المواقع الأثرية الفلسطينية، إذ سبق لها وقامت بهدم منزل ومطعم في منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا في محافظة بيت لحم.

وقال صاحب المطعم والمنزل رمزي قيسية، أن قوات الاحتلال سلمته إخطارا بقرار الهدم. وكان المطعم قد تعرض للهدم مرتين بحجة عدم الترخيص.

إلى ذلك، اعتقلت شرطة الاحتلال صباح اليوم الإثنين، 10 شبان من قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت 10 مواطنين على الأقل من بلدة العيسوية في القدس، بينهم طفل، وهم: الفتى مجد محمود، وسلامة عبيد، ومحمد هيثم محمود، ومحمود عبد محمود، وصائب درباس، وأكرم جمال عطية، وأكرم عبيد، وعماد أبو ريالة، وصالح رجب، ومحمد المصري.

 


#الضفة الغربية
#بتير
#العيسوية
#هدم
#اعتقال
#مقهى

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