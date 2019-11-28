الاحتلال يهدم منزلا خامسا في الضفة الغربية

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا فلسطينيا شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص، وذلك بعد ساعات قليلة على هدم أربعة منازل جنوبي الضفة.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة عصيرة الشمالية، وهدمت منزل المواطن معمر حمادنة.

وأوضح دغلس، أن عملية الهدم تمت بدعوى البناء بدون ترخيص، في مناطق مصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار شهود عيان إلى أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت بلدة بيت كاحل غربي الخليل، برفقة جرافات وشرعت بعملية هدم أربعة منازل تعود ملكيتها للأسبر أحمد عارف خليل عصافرة وشقيقه قاسم، وكان يسكن في منزل مع عائلته الكبيرة المكونة من 35 نفرا، ونصير صالح جابر عصافرة، ويوسف سعيد عطية زهور.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق المصنفة "ج"، وعادة ما تقوم بعمليات الهدم بدعوى البناء بدون ترخيص.

اعتقالات في الضفة

وعلى صلة، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا في مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الخميس، إنه تم اعتقال 5 فلسطينيين في الضفة الغربية، بشبهة القيام بنشاطات مناهضة للاحتلال. وأضاف" تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

من جهتهتا قالت شرطة الاحتلال إنها اعتقلت 6 فلسطينيين في القدس الشرقية. وأضافت: تتراوح أعمارهم بين 16-21 عاما وتشتبه بإلقائهم زجاجات حارقة ومفرقعات على منزل يستوطنه إسرائيليون في بلدة سلوان بالقدس.