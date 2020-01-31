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غزة: تشييع جثمان فتى استشهد متأثرًا بإصابته في مسيرات العودة

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 19:38

غزة: تشييع جثمان فتى استشهد متأثرًا بإصابته في مسيرات العودة
من تشييع الفتى العباسي (الأناضول)
عرب ٤٨ ووكالات

شيّعت جماهير غفيرة، ظهر اليوم، الجمعة، جثمان الفتى علاء هاني العباسي (15 عاما)، والذي استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها، أثناء مشاركته في "مسيرة العودة" قرب المناطق الحدودية شرقي قطاع غزة.

وانطلق موكب التشييع من مشفى ناصر الطبي، الواقع وسط محافظة خانيونس، وردد المشاركون بالجنازة عبارات غاضبة، تطالب بالثأر لدماء الشهداء.

وأدّى المُشيّعون صلاة الجنازة على جثمان العباسي، في أحد مساجد مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وتم مواراة جثمانه الثرى، في مقبرة المدينة.

وأفادت المصادر من داخل مجمع ناصر، أنّ الفتى العباسي، استشهد متأثرًا بجراح أصيب بها في مسيرات العودة برأسه قبل عدة شهور.

وانطلقت مسيرات العودة في 30 آذار/ مارس 2018، وتوقفت في كانون الأول/ ديسمبر 2019، على أن تُستأنف نهاية آذار/ مارس المقبل، لكن وفق آلية جديدة، بواقع مرة واحدة شهريًا، وفي المناسبات الوطنية البارزة، بعد أن كانت تُنظم أسبوعيا.‎

وتطالب المسيرات برفع الحصار عن غزة، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948. وقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#علاء هاني العباسي
#مسيرة العودة
#خانيونس

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