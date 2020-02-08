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‏اعتقال فلسطيني بزعم إلقاء زجاجة حارقة على ضابط للاحتلال

تاريخ النشر: 08/02/2020 - 18:35

‏اعتقال فلسطيني بزعم إلقاء زجاجة حارقة على ضابط للاحتلال
(وفا)
عرب ٤٨

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، أن أجهزة الأمن اعتقلت، مساء الجمعة، فلسطينيا من الخليل تنسب له شبهات إلقاء زجاجة حارقة صوب ضابط ما يسمى "حرس الحدود" قبل نحو 6 أيام.

وسمحت الأجهزة الأمنية بالكشف عن عملية اعتقال الشاب في مدينة الخليل، حيث تم اعتقال الشاب المتشبه بإلقاء زجاجة حارقة صوب الضابط خلال المواجهات التي شهدتها الخليل بين شبان وقوات الاحتلال في الأسبوع الماضي.

يذكر أن ضابط تابع لوحدة "حرس الحدود"، أصيب بجروح طفيفة إثر إصابته بزجاجة حارقة في وجهه، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال إثر قمعها لشبان الذين تظاهروا في الخليل، رفضا لـ"صفقة القرن".

وأصيب عدة أشخاص بجروح وحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت جنود الاحتلال وشبان في مدينة الخليل الذين يواصلون التظاهر رفضا لـ"صفقة القرن"، فيما سجلت إصابات جراء اعتداءات للمستوطنين على عائلات في البلدة القديمة.

وخلال الأسبوع الماضي، أسفرت المواجهات المتواصلة مع قوات الاحتلال عن استشهاد 5 فلسطينيين في الضفة الغربية، وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمطاطي والشظايا والاختناق بالغاز.

وفي المقابل، أصيب 23 مستوطنا بجراح مختلفة منهم 3 في حالة الخطر، وذلك ضمن 165 مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية، تخللها 3 عمليات إطلاق نار وعمليتي طعن وعملية دهس، إضافة لإلقاء الزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة، وقصف مستوطنات عدة في "غلاف غزة".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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#حرس الحدود

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