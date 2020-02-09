جبل المكبّر: الاحتلال يجبر عائلة فلسطينيّة على هدمِ بيتها

أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عائلة الدبس في جبل المكبر جنوبيّ القدس المحتلة، على هدم منزلها، بحجة البناء دون ترخيص، استكمالاً لمشروعها الاستيطانيّ في القُدس.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية في بلدة جبل المكبر، بأن قوات الاحتلال هدّدت العائلة بدفع ثمن عملية الهدم في حال عدم قيامها بهدمه بنفسها. ويؤوي المنزل 5 أفراد، وهو قائم منذ 4 سنوات، وبدأت ملاحقة العائلة من البلدية بعد عام من البناء والعيش في المنزل.

وفي سياق مُلاحقة الفلسطينيين في القُدس، أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، أمرا بإخلاء مبنى في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوبي القدس المحتلة، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بزعم أن لأرض المقامة عليها البناية تعود لملكية يهودية.

وأصدرت محكمة الصلح قرارا يقضي بإخلاء بناية سكنية تعود لعائلتي عودة وشويكي، بعد رفضها الاعتراضات التي قدمتها العائلتان على البلاغات القضائية التي كانت قد تسلمتها من جمعية "عطيرت كوهنيم" عام 2018، وحاولتا من خلال الاعتراضات إثبات حقهما في الأرض والعقار.