  2. فلسطينيات
  3. أخبار

جبل المكبّر: الاحتلال يجبر عائلة فلسطينيّة على هدمِ بيتها

تاريخ النشر: 09/02/2020 - 17:15

جبل المكبّر: الاحتلال يجبر عائلة فلسطينيّة على هدمِ بيتها
( تصوير الصحافيّ سامي أبو يحي)
عرب ٤٨ ووكالات

أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عائلة الدبس في جبل المكبر جنوبيّ القدس المحتلة، على هدم منزلها، بحجة البناء دون ترخيص، استكمالاً لمشروعها الاستيطانيّ في القُدس.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية في بلدة جبل المكبر، بأن قوات الاحتلال هدّدت العائلة بدفع ثمن عملية الهدم في حال عدم قيامها بهدمه بنفسها. ويؤوي المنزل 5 أفراد، وهو قائم منذ 4 سنوات، وبدأت ملاحقة العائلة من البلدية بعد عام من البناء والعيش في المنزل.

وفي سياق مُلاحقة الفلسطينيين في القُدس، أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، أمرا بإخلاء مبنى في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوبي القدس المحتلة، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بزعم أن لأرض المقامة عليها البناية تعود لملكية يهودية.

وأصدرت محكمة الصلح قرارا يقضي بإخلاء بناية سكنية تعود لعائلتي عودة وشويكي، بعد رفضها الاعتراضات التي قدمتها العائلتان على البلاغات القضائية التي كانت قد تسلمتها من جمعية "عطيرت كوهنيم" عام 2018، وحاولتا من خلال الاعتراضات إثبات حقهما في الأرض والعقار.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#القدس
#جبل المكبر
#الهدم
#الاستيطان
#الاستعمار
#عائلة الدبس

حوارات

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تختطف ثلاثة شبان من بيتونيا
قوات الاحتلال تختطف ثلاثة شبان من بيتونيا

2020-02-09

فصائل المقاومة تحذر إسرائيل من شن عملية عسكرية ضد غزة
فصائل المقاومة تحذر إسرائيل من شن عملية عسكرية ضد غزة

2020-02-09

إسرائيل تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن
إسرائيل تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن

2020-02-09

الأكثر قراءة

بالبث المباشر: جندي تايلاندي يقتل ويصيب العشرات ويتحصن بمجمع تجاري

بالبث المباشر: جندي تايلاندي يقتل ويصيب العشرات ويتحصن بمجمع تجاري

2020-02-08
اللقية: العثور على جثة شخص بعد تعرضه لإطلاق نار

اللقية: العثور على جثة شخص بعد تعرضه لإطلاق نار

2020-02-08
حالة الطقس: بارد وماطر واستمرار المنخفض الجوي

حالة الطقس: بارد وماطر واستمرار المنخفض الجوي

2020-02-08
ليس عبر الهواء فقط: فيروس كورونا ينتقل عبر البراز

ليس عبر الهواء فقط: فيروس كورونا ينتقل عبر البراز

2020-02-08
الأجواء العاصفة: أضرار وانقطاع للتيار الكهربائي قبيل منخفض الأحد

الأجواء العاصفة: أضرار وانقطاع للتيار الكهربائي قبيل منخفض الأحد

2020-02-08