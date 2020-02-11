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السعودية تحاكم ممثل حماس السابق ونجله

تاريخ النشر: 11/02/2020 - 15:31

السعودية تحاكم ممثل حماس السابق ونجله
د. محمد صالح الخضري
عرب ٤٨

تحاكم السلطات السعودية ممثل حركة حماس السابق فيها د. محمد صالح الخضري (82 عاما) ونجله المهندس هاني، يوم 3 آذار/ مارس المقبل.

وصرح عبد الماجد الخضري، شقيق د. محمد الخضري، أن "السلطات السعودية أبلغت أفراد العائلة الموجودين في السعودية، بأن د. محمد ونجله هاني سيخضعان لجلسة محاكمة في الثامن من شهر رجب المقبل".

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن الخضري استهجانه من استمرار السلطات السعودية اعتقال شقيقه، رغم تردي أوضاعه الصحية، وإصابته بسرطان البروستاتا.

وذكر أن شقيقه ونجله اعتقلا منذ يوم 4 نيسان/ أبريل 2019 ولا يزالان في سجن "ذهبان" بمدينة جدة، مع تردي أوضاعهما الصحية والمعيشية.

وأكد الخضري أن "العائلة لم تترك بابا إلا وطرقته من أجل إيجاد حل للقضية، لكن دون جدوى!"، مشيرا إلى أن السلطات السعودية لم توجه تهما لشقيقه ونجله لغاية الآن.

والمعتقل الخضري يحمل شهادة الطب في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، ونجله هاني (51 عاما) يحمل شهادة الدكتوراه في تخصص الهندسة، ويعمل في جامعة أم القرى بجدة.

وأعلنت حركة حماس في 9 أيلول/ سبتمبر الماضي اعتقال الخضري ونجله، وأشارت إلى أنه "كان مسؤولا عن إدارة العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، وتقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة". والخضري مقيم في السعودية منذ نحو ثلاثة عقود.

يذكر أن السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات طالت نحو 60 أردنيا وفلسطينيا، بتهمة التعاطف مع القضية الفلسطينية، وتعتقلهم في سجونها: الحائر بالرياض، وذهبان بجدة، والدمام، وأبها.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#السعودية
#حماس
#محمد الخضري
#القضية الفلسطينية

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