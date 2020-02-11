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منظمة حقوقية تطالب بتحقيق في جريمة قتل إمرأة بغزة

تاريخ النشر: 11/02/2020 - 14:18

منظمة حقوقية تطالب بتحقيق في جريمة قتل إمرأة بغزة
(توضيحية)
عرب ٤٨

طالبت منظمة الضمير لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق جدي في جريمة قتل صفاء شكشك، وتقديم مقترفيها للعدالة، بعدما تابعت الجريمة التي وقعت في ظروف غامضة، في حي النصر بمدينة غزة، فجر أمس الإثنين.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان والمستندة إلى إفادة والد الفقيدة صفاء شكشك، فإنها متزوجة منذ سنوات وتعاني من تعنيف مستمر من قبل زوجها، ما دفعها إلى العودة لمنزل والدها، منذ يوم الخميس الماضي، من ثم قام زوجها بإعادتها إلى بيت الزوجية أول من أمس، الأحد، حتى توفت في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وعلم والداها بوفاة ابنتهما حوالي الساعة العاشرة صباحًا أمس الإثنين، وقامت النيابة العامة بتحويل الجثمان للطب الشرعي في مستشفى الشفاء للمعاينة لمعرفة سبب الوفاة، إذ تبين وجود كسر في العظم لرقبة المرأة، الأمر الذي أدى إلى وفاتها.

وأدانت مؤسسة الضمير ارتكاب جرائم قتل النساء والفتيات بغض النظر عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء جريمة قتلهن، وحذرت من التهاون مع القتلة الذين عادة ما يلجأون لتبرير جريمتهم بدافع الشرف للإفلات من العقاب المناسب.

وطالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في ظروف جريمة مقتل المرأة شكشك وملاحقة مقترفي جرائم قتل النساء لا سيما على خلفية الشرف، والتعامل معهم كأي جرائم قتل عمد مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#منظمة الضمير
#تحقيق جدي
#غزة

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