إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة واعتقالات بالقدس والخليل

أصيب العديد من المواطنين بجروح وحالات اختناق جراء مواجهات اندلعت، اليوم السبت، بين مجموعات من الشبان وقات احتلال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما اعتقل جنود الاحتلال 9 شبان في الخليل والبلدة القديمة في القدس.

في محافظة رام الله، اندلعت بعد ظهر اليوم السبت، مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي قرية دير نظام، عقب إزالة الأهالي البوابة الحديدية المقامة على مدخل القرية منذ خمسة أيام.

وأقام الاحتلال بوابة حديدية ومكعبات إسمنتية على المدخل الشمالي الرئيس للقرية وحرم الأهالي من التنقل.

وأزال الأهالي البوابة الحديدية والمكعبات الإسمنتية بعد وصول مسيرة إلى المدخل الشمالي.

وعززت قوات الاحتلال من تواجدها في المكان، حيث اندلعت مواجهات مع عشرات الشبان، أطلق الاحتلال خلالها القنابل الغازية لطرد الأهالي من المكان.

كما اندلعت مواجهات في قرية النبي صالح، بعد إلقاء شبان الحجارة على البرج العسكري المقام شرقي القرية.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل عدة قرى غربي رام الله، في أعقاب عملية إطلاق نار على جنود الاحتلال الأسبوع الماضي قرب مستوطنة "دوليف" أسفرت عن إصابة جندي وتمكن المنفذون من الانسحاب.

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم طفلان من الخليل

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم السبت، خمسة مواطنين بينهم طفلان من محافظة الخليل.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ناجح محمد محيسن وريدات قرب الحرم الإبراهيمي، والشاب نادر وجيه بنات من مخيم العروب، والطفلين الشقيقين براء وأحمد سعيد إسماعيل هديب من منطقة الهجرة ببلدة دورا، والشاب بسام خالد أبو مقدم.

بينما في القدس، قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان في منطقة باب العامود، فيما أصيب طفل إصابة طفل برصاص مطاطي بالرأس خلال المواجهات التي اندلعت في قرية العيسوية.