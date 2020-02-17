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الخليل: الاحتلال يعتقل شابا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

تاريخ النشر: 17/02/2020 - 12:00

الخليل: الاحتلال يعتقل شابا بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن
(وفا)
عرب ٤٨

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا بالقرب من حاجز عسكري في منطقة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بعد العثور على سكين بحوزته.

وزعمت قوات الاحتلال أن الشاب الذي كان بحوزته سكينا حاول طعن أحد عناصر ما يسمى "حرس الحدود" بالقرب من الحريم الإبراهيمي، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب، دون أن تسجل أي إصابات بصفوف عناصرها.

ووفقا لرواية المتحدث باسم "حرس الحدود"، فخلال أعمال فحص وتفتيش للداخلين من نقطة عسكرية بالقرب من الحرم الإبراهيمي، عثر بحوز شاب على سكين، حيث تم اعتقاله دون أن يطلق عليه الرصاص.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الخليل
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#عملية طعن
#حرس الحدود
#الاحتلال

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