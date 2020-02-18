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اقتحامات واعتقالات بالضفة واستهداف للصيادين بغزة

تاريخ النشر: 18/02/2020 - 08:14

اقتحامات واعتقالات بالضفة واستهداف للصيادين بغزة
اقتحامات ليلية في الضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مداهمات واقتحامات بمناطق مختلف بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان واستدعاء العديد من المواطنين للتحقيقات.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا عددا من الشبان، كما تم استدعاء العديد من المواطنين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.

في محافظة نابلس، أفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال على حاجز زعترة اعتقلوا الشابين رامز حشاش وعلي عودة من مخيم بلاطة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من سيارة تم إيقافها قرب بلدة الساوية على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله، دون معرفة هوياتهم.

وكانت قوة للاحتلال قد اعتقلت في ساعات متأخرة من الليل على حاجز مفاجئ قرب جنين الشاب علاء البيطاوي، كما احتجزت المركبات ودققت في هويات المواطنين.

فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، مساء الإثنين، جراء قمع قوات الاحتلال فعالية سلمية في منطقة الرفيد المهددة بالاستيلاء، في قرية المغير قضاء رام الله.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين هبّوا للدفاع عن أراضيهم.

وفي الخليل اعتقل الاحتلال عبد المنعم خالد جراهيد وهيثم عواد جراهيد وعلاء جميل جراهيد من سكان منطقة العوجا في أريحا.

واستدعت قوات الاحتلال الشيخ جميل اللحام والحاج خليل ابو نجمة من مخيم الدهيشة شرق بيت لحم، بعد دهم منازلهما وتفتيشهما والتخريب في محتوياتهما، واعتقلت الفتى علي محمود علان، بعد اقتحام منزل ذويه في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير نظام ، ودهمت عددا من المنازل في القرية، واعتلت بعضها لعدة ساعات.

أما في قطاع غزة، أطلقت الزوارق الحربية للاحتلال نيرانها صوب مراكب الصيادين في بحر غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأفادت لجان الصيادين، بأن زوارق الاحتلال الحربية تطلق النار وتلاحق مراكب الصيادين على بعد أقل من ثلاثة أميال في بحر شمال مدينة غزة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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