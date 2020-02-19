مفاوضات فلسطينية إسرائيلية لإنهاء قرار الاحتلال بحظر تصدير المنتجات الفلسطينية

كشفت الحكومة الفلسطينية في رام الله، اليوم الأربعاء، عن مفاوضات تجري مع إسرائيل عبر وسطاء دوليين، لإنهاء قرار حكومة الاحتلال بحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، في بيان صدر عنها، أن "وزيري الاقتصاد خالد العسيلي والزراعة رياض العطاري، أكدا خلال لقائهما مع تجار وموردي المنتجات الزراعية، إجراء مفاوضات لإنهاء القرار الإسرائيلي، عبر وسطاء دوليين".

وقال الوزيران إن "الاحتلال يفرض نظام تحكم وسيطرة على مدخلات الاقتصاد، ويحاول افتعال الأزمات للضغط على الحكومة، للحد من تطبيق إستراتيجيتها في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال".

ولم يوضح بيان الوزارة مزيدا من التفاصيل، حول تلك المفاوضات.

ولفتت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى أن الوزيرين اجتمعا مع تجار وموردي المنتجات الزراعية، من المحافظات الجنوبية والشمالية، بمقر وزارة الاقتصاد في مدينة رام الله، اليوم، لبحث تداعيات قرار منع إسرائيل تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.

وشدد المجتمعون، بحسب "وفا"، على المضي في تنفيذ قرار الحكومة الفلسطينية، بمنع إدخال المنتجات الإسرائيلية المحظورة، ردا على القرار الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي، أعلن ما يسمى "منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، كميل أبو ركن، أن إسرائيل منعت تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن، المنفذ التجاري الوحيد للمنتجات الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قوله: "الإجراء يأتي في أعقاب تخفيض استيراد العجول من إسرائيل، وطالما لم تحل الأزمة، من المتوقع أن تزداد الإجراءات العقابية".

وتبلغ قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، 88 مليون دولار خلال 2018، تمثل 68 في المئة من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار.

يشار إلى أن الصادرات الإسرائيلية السنوية للسوق الفلسطينية تبلغ 3.3 مليارات دولار، بينما تستورد إسرائيل من الفلسطينيين سنويا 875 مليون دولار سنويا.

وقررت السلطة الفلسطينية، قبل عدة أشهر، وقف استيراد العجول من إسرائيل ضمن خططها للانفكاك الاقتصادي والتجاري عنها في عديد القطاعات.