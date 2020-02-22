الضفة: إغلاق الأماكن التي زارها الوفد السياحي الكوري منعا لانتشار كورونا

قرر رئيس الحكومة الفلسطينية ووزير الداخلية، محمد اشتية، اليوم السبت، إغلاق جميع المنشآت والمطاعم التي زارها الوفد السياحي الكوري، الذي تبين إصابة بعض أعضائه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لدى عودتهم إلى بلادهم.

وقال اشتية في بيان صدر عنه، مساء اليوم، إن "عددا من المنشآت التي زارها الوفد السياحي معروفة لنا وتمت مخاطبتها بإغلاق أبوابها وإجراء الفحوصات اللازمة لحماية العاملين في هذه المنشآت وزوارها".

وأضاف اشتية أن "البعض الآخر غير معروف لنا، لذا نأمل من أصحابها التحلي بروح المسؤولية وإبلاغ الجهات المسؤولة والالتزام بالتعليمات، وعدم التزامهم بذلك سيضعهم تحت طائلة المسؤولية القانونية".

وأكد وزير الداخلية أنه "لا حالات مسجلة حتى الآن بالإصابة بالفيروس، والوزارات المختصة تتابع الموضوع بشكل حثيث".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن وفدًا سياحيًا من كوريا الجنوبية زارت الضفة الغربية المحتلة (القدس، ونابلس، وأريحا، وبيت لحم، والخليل)، في الفترة ما بين 8 إلى 15 شباط/ فبراير الجاري، وتبيّن إصابة بعض أعضائه بفيروس كورونا لدى عودتهم إلى بلدهم.

وطلبت وزارة الصحة من كل من احتك بهذا الوفد، أو تواجد بالقرب منه على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن "يضع نفسه في الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا أي لتاريخ 29/2/2020 حيث لا يخالط فيها الآخرين"، وأن يهتم بـ"تبليغ قسم الطب الوقائي في أقرب مديرية صحة".

وطالت الوزارة من احتك بالوفد السياحي الكوري بـ"عمل الفحص الخاص بفيروس كورونا في أقرب مديرية صحة لمكان سكنه"، و"التقيد بالتعليمات الصحية للوقاية من المرض والتعليمات التي تعطى من مسؤولي الطب الوقائي في المديريات".

وعلى صعيد متصل، دعت وزارة الداخلية الفلسطينية، أي مسافر قادم من الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)،أن "يضع نفسه تحت تصرف طواقم وزارة الصحة وإجراءاتها على المعابر، والالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا من تاريخ وصوله حتى لا يخالط فيها الآخرين".

كما طالبت الوزارة بـ"التقيد بالتعليمات الصحية للوقاية من المرض والتعليمات التي تعطى من مسؤولي الطب الوقائي في المديريات"، وأوضحت أن ذلك ينطبق على القادمين من "الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وهونغ كونغ واليابان وتايلاند، وتايوان".

وطالبت الوزارة في بيان صدر عنها "المواطنين بالتعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذا المرض (...) بما في ذلك تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، والنظافة الشخصية والممارسات الغذائية الآمنة، وغسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي، وتجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض زكام أو تشبه الأنفلونزا بدون وقاية، وتجنب التقبيل، وطلب الرعاية الطبية في حال الإصابة بحمى وسعال وصعوبة في التنفس".