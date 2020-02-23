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مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى والاحتلال يستدعي محافظ القدس

تاريخ النشر: 23/02/2020 - 18:47

مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى والاحتلال يستدعي محافظ القدس
مُقتحمون للأقصى في وقت سابق
عرب ٤٨

اقتحم 48 مستوطنا، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة شرطة الاحتلال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت الأوقاف الإسلامية،إن المستوطنين تجولوا في الباحات بشكل استفزازي انطلاقا من باب المغاربة، وصولا إلى باب الرحمة قبل مغادرة المكان.

وفي ساق منفصل، استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، محافظ القدس، عدنان غيث، للتحقيق.

وأفاد مصدر في مكتب محافظ القدس، بأن شرطة الاحتلال استدعت المحافظ غيث للتحقيق في مركز توقيف المسكوبية في القدس.

وكانت سلطات الاحتلال، قد سلمت المحافظ قبل أسبوع قرارا يقضي بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، وهو القرار الثالث منذ استلامه مهامه محافظا للقدس.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#المسجد الأقصى
#شرطة الاحتلال
#القدس المحتلة
#الاحتلال الإسرائيلي

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