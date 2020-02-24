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مواجهات في قباطية واعتقالات طالت العشرات بالضفة والقدس

تاريخ النشر: 24/02/2020 - 08:54

مواجهات في قباطية واعتقالات طالت العشرات بالضفة والقدس
اقتحامات ليلية في الضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال العشرات من الشبان، فيما اندلعت مواجهات مسلحة في بلدة قباطية قضاء جنين.

ففي الضفة الغربية تم اعتقال 26 فلسطينيا بينهم فتية، بينما في القدس تم اعتقال 17 فلسطينيا بينهم أطفال من العيسوية، فيما تم استدعاء العديد للتحقيقات لدى أجهزة المخابرات.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جندوه اعتقلوا عددا من الشبان خلال اقتحامات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، واعتقلت الشاب مصطفى أبو الرب، وتصدي شبان لقوات الاحتلال واشتبكوا معها بالأسلحة، قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من البلدة.

وقال شهود عيان إن العشرات من آليات الاحتلال داهمت البلدة وانتشرت في حارة أبو الرب حيث تصدى لها عشرات الشبان المسلحين بالأسلحة ودارت اشتباكات مسلحة في أكثر من محور في البلدة.

واستمرت المواجهات لساعات وشارك بها أعداد كبيرة من الشبان وسمع خلالها أصوات مختلفة لانفجارات وإطلاق نار قبل انسحاب قوات الاحتلال من البلدة واعتقال الشاب مصطفى أسعد أبو الرب واقتحام منزله وتفتيشه.

بينما في طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين فارس التايه، وعدي التايه، من مخيم الفارعة جنوب طوباس، كما اعتقلت أمين سرح حركة فتح، نائل أبو العسل، بعد اقتحام منزله في مخيم عقبة جبر في أريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وفتشه وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقل نجله نائل.

في محافظة رام الله، دهمت قوات الاحتلال قرية بيتينه، واقتحمت عددا من المنازل وفتشتها وخربت في محتوياتها، واعتقلت ثلاثة فتيان، وهم الفتى مهند يوسف جابر، والفتى محمد عبيدة الخطيب، والفتى عبد الرحمن محمد جابر.

أما في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر خليل خضر شوكة، والأسير المحرر عبد الله عطا الهريمي، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

وفي محافظة القدس، شنت شرطة الاحتلال حملة استدعاءات واعتقالات واسعة في قرية العيسوية، طالت 17 مواطنا بينهم طفلان.

وأوضح نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل كلا من: علي محمد عبيد، ومهند ناصر محمود، وبشار ناصر محمود، ومنصور ناصر، وفايز محمد محيسن، ومحمد مرعي درباس، ومحمد عدنان عبيد، ووسام نايف عبيد.

كما اعتقلت كذلك كلا من علي أبو ريالة، ورشاد أبو ريالة، وجهاد عيسى بدر، ويوسف الكسواني، وباسل عودة، وباسل محمد درباس.

واعتقلت شرطة الاحتلال الفتى محمد الجيار، فيما استدعت الطفل محمد حمزة عبيد، والطفل سعدي الرجبي.

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