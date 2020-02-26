القدس المحتلة: الشرطة تعتقل التفكجي وعبيدات بعدما داهمت منزليهما

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، مسؤولَين فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، أحدهما مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، والخبير البارز في شؤون الاستيطان، بعد مداهمة وتفتيش منزله في حي واد الجوز بالقدس الشرقية.

كذلك أفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلاال داهمت منزل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في القدس، كمال عبيدات، في بيت حنينا واعتقلته.

وذكرت وكالة "وفا" نقلا عن مصادر محلية، أنه جرى اعتقال التفكجي بعد تفتيش منزله بدقة من قبل شرطة الاحتلال، كما فتشت شرطة الاحتلال منزل عبيدات وعبثت بمحتوياته.

وعمل التفكجي في بيت الشرق قبل إغلاقه، عام 2001، مديرا لدائرة الخرائط. وصعّدت سلطات الاحتلال من اعتداءاتها واجراءاتها بحق عدد من القيادات والمؤسسات المقدسية، لمحاولة منع النشاط الوطني في المدينة القدسة، خاصة بعد الاعلان عن "صفقة القرن".

وكان آخر الاجراءات، تسليم مخابرات الاحتلال، قبل أيام، محافظ القدس، عدنان غيث، قرارا يقضي بمنعه من التواصل أو الاتصال بشكل مباشر أو غير مباشر مع عدد من الشخصيات الفلسطينية لمدة 6 شهور، بعد استدعائه للتحقيق في مركز توقيف المسكوبية بالقدس المحتلة، بعد أيّام من تسليمه قرارا بمنعه من دخول أراضي الضفه الغربية لمدة ستة شهور.

وتواصل استهدافها لقيادات حركة فتح في المدينة بالاعتقال والاستدعاء، وأغلقت عددا من المؤسسات الفلسطينية والاعلامية والتعليمية، ومنعت أفرادها من العمل، وكان آخرها تلفزيون فلسطين، إلى جانب عدد من القرارات الأميركية والاسرائيلية بوقف التمويل لمستشفيات القدس في اطار محاولة تطبيق "صفقة القرن".