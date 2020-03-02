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63 مُصابًا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة 

تاريخ النشر: 02/03/2020 - 14:40

63 مُصابًا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة 
من مواجهات الأمس (أ ب أ)
عرب ٤٨

أُصيب 63 فلسطينيا، بجراح متفاوتة، اليوم الإثنين، خلال مواجهات اندلعت شمالي الضفة الغربية، مع قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتعّرض شبان لإصابات بالرصاص الحي والمطاطي، كما شملت الإصابات حالات اختناق، ، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن شهود عيان قولهم، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت جبل العرمة قرب بلدة بيتا بمحافظة نابلس، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق عشرات المواطنين الذين تصدوا لاقتحام مجموعة من المستوطنين.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحافي، إن طواقمها تعاملت مع 63 مصابا، بينهم مصابان بالرصاص الحي، و11 مصابا بالرصاص المطاطي، و50 مصابا بحالات اختناق إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات اندلعت على جبل العرمة قرب بلدة بيتا.

والجمعة، اندلعت مواجهات بين قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومئات الفلسطينيين الذين اعتصموا على الجبل، لحمايته من مخطط إسرائيلي لبناء مستوطنة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الضفة الغربية المحتاة
#الاحتلال الإسرائيلي
#إصابات بالرصاص الحي
#حالات اختناق
#الهلاال الأحمر الفلسطيني

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