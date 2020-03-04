مداهمات واعتقالات بالضفة طالت قيادات من حماس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة ومداهمات في الضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين وطالت الاعتقالات قيادات من حركة حماس والعديد من الأسرى المحررين.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 10 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، كما تم مصادر مبالغ مالية بزعم أنها تستخدم وتوظف في دعم ما يسمى بـ"الإرهاب".

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال قيادات حركة حماس الأسير المحرر باجس نخلة، والقيادي أحمد زيد من مخيم الجلزون، والأسير المحرر سائد أبو بهاء من بيتونيا غرب رام الله، بعد تفتيش منازلهم.

كما اعتقلت الأسير المحرر فادي عبد الدايم من رام الله، وشادي حجير من مخيم الجلزون.

وشهدت رام الله مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال أثناء انسحابها من المدينة بعد تنفيذ الاقتحامات والاعتقالات.

أما في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسرى المحررين أحمد بسام نصار من مادما وهزاع عموري من عورتا، وصلاح الدين دويكات من بلاطة البلد.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير كنعان زلموط في بيت فوريك، وصادرت أموالا من منزل الشاب أحمد مصلح في نابلس.

كما اقتحمت القوات منازل الأسرى المحررين رأفت رشيد عبد الله موقدي وعليان رشيد عبد الله موقدي وأحمد حمدان علي مصلح وضياء مصلح في بلدة الزاوية غرب سلفيت، وصادرت أموالا منها.

بينما في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم، واعتقلت كلا من إبراهيم السوداني، والأسير المحرر جهاد خريوش، بعد دهم منازلهم في مخيم طولكرم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد حزينة من القدس، وأحمد مسالمة من دورا جنوب الخليل.