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مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

تاريخ النشر: 09/03/2020 - 08:51

مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية
اقتحامات ليلية في الضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة دهم وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 11 شابا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: حسن تيسير حماد، وصالح عبد الله من بلدة سلواد، وهادي عبد الله من قرية بيتين، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وكثفت قوات الاحتلال المداهمات والاعتقالات في محافظة طولكرم، حيث تم تفتيش العديد من المنازل واستجواب قاطنيها، واعتقال كلا من: الشيخ المحرر أياد ناصر، والأسير يحيى جمال صوي، وخالد عبد ربه، ومنجد رضوان.

وواصلت قوات الاحتلال فرض إجراءات مشددة وتصعيد حملة الاقتحامات للمنازل في محافظة الخليل وتحديدا في مخيم العروب، حيث تم اعتقال كلا من: عبد الكريم خالد أبو سل، وماجد تيسير الطيطي، وعمرو خالد البدوي، وأحمد عزات السباتين.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الضفة الغربية
#الاحتلال
#اعتقال
#مقاومة شعبية

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