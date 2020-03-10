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حريق النصيرات: وفاة شاب يرفع الوفيات إلى 14

تاريخ النشر: 10/03/2020 - 11:08

حريق النصيرات: وفاة شاب يرفع الوفيات إلى 14
(أ.ب)
عرب ٤٨

توفي الشاب عبد الله الزريعي (25 عاما)، صباح اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته بحريق النصيرات ليرتفع عدد الوفيات إلى 14.

وأعلن مصدر طبي في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، صباح اليوم، عن وفاة الشاب الزريعي، متأثرا بإصابته في حريق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الذي اندلع الخميس الماضي.

وبوفاة المواطن الزريعي يرتفع عدد ضحايا الحريق في مخيم النصيرات إلى 14حالة وفاة و55 إصابة بعضها بحالة حرجة وخطيرة.

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة الشاب حنفي محمود محمد أبو الليل (41 عاما)، والمواطن أسامة البنا (50 عاما)، وهو صاحب المخبز الذي اشتعلت به النيران.

وكان حريق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اندلع الخميس الماضي، وأودى بحياة 12 مواطنا بينهم (4 أطفال و3 سيدات)، كما أدى إلى إصابة 56 مواطنا بجروح مختلفة منهم (35 إصابة بين طفيفة ومتوسطة، و14 إصابة حرجة و8 إصابات خطيرة).

وفي سياق معالجة ملف حريق النصيرات، ناقشت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية خلال اجتماع بمدينة غزة بحضور رئيس لجنة المتابعة الحكومية الكارثة التي حلت بمخيم النصيرات واستعدادات وزارة الصحة في غزة لمواجهة فايروس كورونا.

واستمعت الكتلة البرلمانية إلى شرح مفصل حول تداعيات حريق النصيرات وأسبابه التي أدت إلى وقوع الكارثة، وطالبت بتشكيل لجنة تقصي حقائق، ومحاسبة الجهات المقصرة في حال ثبوت ذلك وعدم توفر شروط الوقاية والسلامة في أحد أهم المصالح التجارية في المخيم.

وأكدت الكتلة البرلمانية على عدم منح أي من التراخيص للمخابز وغيرها إلا باستيفاء كامل شروط السلامة والأمان تجنباً لتكرار مثل هذه الكوارث.

وطالبت الكتلة البرلمانية الاستعجال في تعويض المتضررين موجهة الشكر لدولة قطر وقيادة حركة حماس ولجنة تكافل والجهات الخيرية التي قدمت دعمها للمتضررين.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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