نابلس: عشرات الإصابات إحداها حرجة بقمع الاحتلال المعتصمين بجبل العرمة

أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال للمعتصمين في جبل العرمة قضاء نابلس، بينهم أصيب 13 مواطنا بالرصاص الحي، والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وفتى (17 عاما)، أصيب بجروح حرجة بالرأس.

كما أصيب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، خلال تصدي أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس، صباح اليوم الأربعاء، لاقتحام قوات الاحتلال لجبل العرمة.

وأفادت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 13 إصابة خلال المواجهات الدائرة في المنطقة، بينها إصابتان بالرصاص الحي إحداها خطيرة، و4 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وجرى نقلهم لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.

وجرى نقل 3 إصابات بعد اختناقها بالغاز المسيل للدموع إلى مركز طوارئ حوارة، إلى جانب عشرات حالات الاختناق التي عولجت ميدانيا، ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من وصول المنطقة.

وقال رئيس مجلس قروي بيتا فؤاد معالي، لـ"وفا"، إن مستوطنين بدأوا باقتحام الجبل منذ الليلة الماضية وما زالوا في المكان، موضحا أن مئات المواطنين ما زالوا مرابطين على الجبل لصد الاقتحام.

وأضاف أن عددا كبيرا من الجيبات العسكرية اقتحمت الجبل فجرا، وهاجم الجنود اعتصاما سلميا هناك، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية والمعدنية وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى وقوع الإصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية، فجر اليوم، جبل العرمة من عدة جهات، وسط إطلاق وابل من الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز، ما أوقع عشرات من المصابين، بينهم صحفيان.

وأطلقت مساجد بلدة بيتا نداءات تحث المواطنين على التوجه إلى الجبل لمساندة المعتصمين فيه.

ووفقا لمصادر طبية، سجلت عشرات الإصابات في صفوف المواطنين، عشرة منهم أصيبوا برصاص مطاطي أحدها في الرأس ووصفت الإصابات بالمتوسطة، فيما أصيب عدد منهم بالقدم.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على المواطنين، واعتقلوا ثلاثة شبان، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق بينهم وزير مقاومة الاستيطان وليد عساف.

وكان مئات المواطنين قد توافدوا على جبل العرمة، مساء الثلاثاء، للاعتصام فيه والتصدي لمحاولات المستوطنين اقتحامه.

ويسعى المستوطنون للاستيلاء على موقع أثري على قمة جبل العرمة.

وفي محاولة لمنع أهالي قرى جنوب نابلس الدفاع عن أراضيهم المهددة بالمصادرة شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 10 مواطنين من بلدات بيتا وعورتا وأوصرين.

وسبق أن أفشل المواطنون محاولة للمستوطنين وقوات الاحتلال السيطرة على الجبل الذي يحتوي خزانات مياه وآثارًا قديمة من الزمن الكنعاني، وقلاعا وحصونا شاهدة على فترة الحكم العثماني لفلسطين.

ولجبل العرمة الممتد على مساحة ألفي دونم أهمية إستراتيجية؛ ففي حال سيطرة المستوطنين عليه ستقطع الطرق على بلدات جنوب نابلس، ويمنع أصحاب الأراضي والمزارعين من الوصول إليها.

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، على شابين من بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الصفة، غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا الشابين وعد خموس وصلاح لطفي، واعتدوا عليهما بالضرب المبرح في حوارة، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال احتجزوهما لفترة قبل نقلهما لتقلي العلاج.