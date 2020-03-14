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ارتفاع عدد إصابات "كورونا" إلى 38 في الضفة الغربية

تاريخ النشر: 14/03/2020 - 12:08

ارتفاع عدد إصابات "كورونا" إلى 38 في الضفة الغربية
(أ. ب. أ.)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم، السبت، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء برام الله، قال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن "عدد المصابين في الضفة وصل 38، جميعها في بيت لحم، باستثناء إصابة واحدة في طولكرم شمالي الضفة".

وأشار أن المصابين الجدد، هم من المخالطين للمرضى السابقين.

وفي 5 مارس/آذار الجاري، سجلت السلطة الفلسطينية أولى الإصابات بكورونا في بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الجمعة، أصاب "كورونا" قرابة 140 ألفا في 133 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 5 آلاف و120، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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#الضفة الغربية
#فلسطين
#كورونا

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