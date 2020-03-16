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إصابة جديدة في طولكرم ترفع إصابات كورونا بالضفة لـ39

تاريخ النشر: 16/03/2020 - 12:09

إصابة جديدة في طولكرم ترفع إصابات كورونا بالضفة لـ39
(وفا)
عرب ٤٨

أعلنت الحكومة في السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة طولكرم، ليرتفع عدد الإصابات إلى 39 حالةً في الضفة الغربية.

وقال رئيس الحكومة في السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، خلال جلسة الحكومة التي عقدت في رام اللة، إنه تم تسجيل إصابة جديدة في طولكرم لشاب عاد من بولندا.

وفي سياق مواجهة الاقتصادي الفلسطيني لتداعيات الفيروس، قال اشتية إن الأسواق بدأت تستقر والمواد الغذائية متوفرة وكافية لفترة غير قصيرة.

وشكر اشتية البنوك وسلطة النقد، الذين اتخذوا إجراءات كفيلة بتحفيز الاقتصاد الوطني وتوفير السيولة بيد المواطن.

كما شكر دولة الكويت التي قدمت 5.5 مليون شيكل، للمساهمة بمساعدة السلطة الفلسطينية لمواجهة كورونا.

وفي قطاع غزة، أُدخل 51 مواطنا، إلى الحجر الصحي شرق مدينة رفح، عقب عودتهم عبر معبر رفح البري الحدودي، كإجراء احترازي من فيروس كورونا، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يوما في مدرسة غسان كنفاني شرق رفح.

وسيتم تقديم الخدمة والرعاية اللازمة لهم طوال فترة الحجر، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع، وتنفيذا للإجراءات الوقائية المتخذة في مختلف المدن والمخيمات.

ودعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة المواطنين إلى تقاسم المسؤولية معها والجهات المختصة من أجل المصلحة الوطنية والسلامة المجتمعية في مواجهة فايروس كورونا.

وطالبت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، بتفهم ودعم الإجراءات الوقائية والصحية كافة لمكافحة وباء كورونا، والذي بات التحدي الأول لكل دول العالم.

من جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، في بيان له اليوم إن "الحجر الصحي إجراء وقائي احترازي، وشروطه ليست مثل العزل الطبي، ولا يعني وجود حالات اشتباه".

وأضاف معروف "تم أخذ عينات فحص انتقائية من العائدين، ونحن بانتظار خروج نتائجها من المختبر المركزي".

وأشار إلى أنهم يتفهمون الملاحظات التي أبداها المواطنون على المكان الذي تم تخصيصه لاستقبال حالات الحجر الصحي للعائدين من مصر في إحدى المدارس شرقي رفح.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الضفة الغربية
#قطاع غزة
#كورونا
#طولكرم
#إصابات
#السلطة الفلسطينية
#محمد اشتيه

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