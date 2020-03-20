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دائرة الأوقاف: 500 مصلٍ فقط أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

تاريخ النشر: 20/03/2020 - 13:29

دائرة الأوقاف: 500 مصلٍ فقط أدوا صلاة الجمعة في الأقصى
(تويتر)
عرب ٤٨

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، الجمعة، معظم أبواب المسجد الأقصى المبارك باستثناء ثلاثة أبواب، وهي حطة والمجلس والسلسلة.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال منع المصلين من المرور من البوابات المغلقة وقيد دخولهم عبر ثلاث بوابات فقط.

وسبق أن أغلق الاحتلال تلك البوابات بحجة مكافحة فيروس كورونا، في وقت حذرت فيه قيادات مقدسية من نوايا خبيثة للاحتلال تستهدف المسجد الأقصى.

ويتزامن ذلك مع حملة إبعاد استهدفت مرابطين ومدافعين عن الأقصى طالت الدكتور سليمان إغبارية، والأسير المحرر فواز إغبارية من أم الفحم، والشيخ عامر عابدين إضافة لعشرات النشطاء والمرابطين. كما تعرض نائب مدير عام الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات، ومدير المسجد الأٌقصى عمر الكسواني، للاحتجاز والتحقيق في مراكز الاحتلال.

ويواجه المسجد الأقصى انتهاكات إسرائيلية متكررة واقتحامات يومية من قبل المستوطنين، في مخطط استيطاني لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.


#فيروس كورونا
#المسجد الأقصى
#صلاة الجمعة

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