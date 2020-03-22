الحكومة الفلسطينية: حجر إلزامي ليلي لمنع تفشي كورونا

أعلنت السلطة الفلسطينيّة، بعد ظهر اليوم الأحد، عن مزيدٍ من الخطوات الاحترازية والإجراءات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في مناطق الضفة الغربيّة، فيما ارتفع عدد الإصابات في الضفة وغزّة اليوم الأحد، إلى 59 إصابة بعد تسجيل 4 إصابات جديدة في الضفة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في مؤتمر صحافي إنه استنادًا للصلاحيات الممنوحة لي وبعد مشاورات طويلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، اتخذنا القرارات الآتية:

(أ ب أ)

أولًا؛ يُمنع التنقل بين المحافظات نهائيا، ثانيًا؛ يُمنع وصول أهلنا من القرى والمخيمات إلى مراكز المدن باستثناء الحالات المرضية والطارئة، ثالثًا؛ يُمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقًا للحجر الإلزامي وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء اليوم.

ويستثنى من هذا القرار المرافق الصحية والعاملين فيها، على أن يبرز بطاقته الشخصية، والصيدليات، والمخابز، ومحلات البقالة.

رابعًا؛ يُوضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يومًا في مراكز الحجر الصحي كل في محافظته. وتعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ على أن يبرز موظفوها بطاقاتهم الوظيفية. خامسًا؛ يُمنع وصول العمال إلى المستعمرات منعًا قاطعًا.

دير البلح (أ ب أ)

سادسًا؛ في ظل مطالبة أهلنا بالتزام بيوتهم، نطالب أهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948 بعدم التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل المحتل. سابعًا؛ تُغلق جميع مديريات الوزارات في المحافظات ما عدا مديريات الصحة والمالية والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والشؤون المدنية.

ثامنًا؛ يتم نشر قوات الأمن والشرطة، وبقية الأجهزة الأمنية، في مختلف المدن ومداخلها حفاظا على الأمن العام وتطبيق كامل الإجراءات، ونطمئن أهلنا أن المواد التموينيّة متوفرة وبكميّات كافية. تاسعًا؛ هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 14 يومًا.

معبر بين القدس وبيت لحم (أ ب)

وطالب اشتيّة إسرائيل بعدة أمور؛ أولًا على الاحتلال أن يوفر ظروف عمل ومبيت إنسانية للعمال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ثانيًا؛ تحمّل السلطة الفلسطينيّة الاحتلال المسؤوليّة الصحيّة للأهل في القدس، كون إسرائيل قوّة قائمة بالاحتلال.

ثالثًا؛ تحمّل السلطة الفلسطينية دولة الاحتلال مسؤولية حماية الأسرى ونطالب بالإفراج الفوري عن المرضى والأطفال والنساء منهم.

وفي سياقٍ متّصل، أعلنت الشرطة الفلسطينيّة في غزّة، عن إغلاق جميع صالات الأفراح، والأسواق الشعبيّة الأسبوعيّة، ومنع إقامة بيوت العزاء والحفلات، وإغلاق المقاهي والمطاعم، وتعطيل صلاة الجمعةن اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى إشعارٍ آخر.

الشرطة الفلسطينية في غزة: قررنا إغلاق جميع صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة بيوت العزاء والحفلات، وإغلاق المقاهي وصالات المطاعم، وتعطيل صلاة الجمعة اعتباراً من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.