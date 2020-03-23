  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اعتقالات في الضفة والقدس طالت أطفالا

تاريخ النشر: 23/03/2020 - 09:16

اعتقالات في الضفة والقدس طالت أطفالا
مداهمات ليلية في الضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنود الاحتلال اعتقلوا عددا من الشبان خلال مداهمات في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين ممدوح بري وعلاء عمر بعد اقتحام منزليهما في بلدة سنيريا.

بينما في سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال نور أمين أبو ليلى وإبراهيم حسن بكر ومعتز مشهور عبد القادر أثناء عودتهم إلى بلدة الزاوية.

وفي محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال الطفل قيس هيثم مصطفى، من أمام منزله في قرية العيسوية والشاب حسين صيام من حي وادي حلوة ببلدة سلوان.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين أنس ومعتز الزرو خلال تواجدهما قرب المسجد الإبراهيمي.

إلى ذلك، أجلت سلطات الاحتلال الإفراج عن الأسير هشام جبر الطيطي من مخيم العروب، الذي كان مقررا، أمس الأحد، بعد أن أنهى فترة محكوميته البالغة 13 شهرا، والأسير أمير ناجي أبوشخيدم من قرية أبو شخيدم في رام الله والذي كان مقررا، اليوم الإثنين، بعد أن أمضى محكوميته البالغة 11 شهرا.

كما مددت المحكمة العسكرية الاعتقال الإداري للأسير علي الجدع من بلدة حبلة جنوب قلقيلية للمرة الثانية على التوالي لمدة ستة أشهر.


#الضفة الغربية
#القدس
#الاحتلال
#مداهمات
#اعتقال

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بسبب كورونا: الاحتلال يمنع اقتحامات المستوطنين للأقصى
بسبب كورونا: الاحتلال يمنع اقتحامات المستوطنين للأقصى

2020-03-23

"الأونروا" تعلق توزيع مساعداتها الغذائية بغزة مؤقتًا
"الأونروا" تعلق توزيع مساعداتها الغذائية بغزة مؤقتًا

2020-03-23

عباس يُصدر عفوا خاصا عن محكومين بسبب كورونا
عباس يُصدر عفوا خاصا عن محكومين بسبب كورونا

2020-03-22

الأكثر قراءة

غزة: تسجيل أول إصابتين بكورونا لعائدين من باكستان

غزة: تسجيل أول إصابتين بكورونا لعائدين من باكستان

2020-03-22
ما هي الفئة العمرية الأكثر إصابة بفيروس كورونا في البلاد؟

ما هي الفئة العمرية الأكثر إصابة بفيروس كورونا في البلاد؟

2020-03-22
الليكود: الإطاحة بإدلشتاين ستوقف الاتصالات حول حكومة وحدة

الليكود: الإطاحة بإدلشتاين ستوقف الاتصالات حول حكومة وحدة

2020-03-22
بسبب كورونا: نقص بالبيض والحليب وارتفاع أسعار الدجاج الطازج

بسبب كورونا: نقص بالبيض والحليب وارتفاع أسعار الدجاج الطازج

2020-03-22
أنظمة طوارئ جديدة بشأن كورونا وتقييد حركة المواطنين

أنظمة طوارئ جديدة بشأن كورونا وتقييد حركة المواطنين

2020-03-22