  2. فلسطينيات
  3. أخبار

توقيف 20 متهما بخرق التدابير الاحترازية لحالة الطوارئ بالضفة

تاريخ النشر: 24/03/2020 - 17:10

توقيف 20 متهما بخرق التدابير الاحترازية لحالة الطوارئ بالضفة
من خان يونس ( أ .ب.أ)
عرب ٤٨

أوقفت السلطات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 20 متهما بخرق حظر التجوال الليلي الذي فرضته الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، في خطوة تأتي بعد إعلان الحكومة، تسجيل إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 60.

وقالت النيابة العامة، في بيان: "تم القبض على المتهمين من قبل أجهزة الأمن في مدينتي رام الله وطوباس، لخرقهم التدابير الاحترازية لحالة الطوارئ"، بحسب ما أفادت وكالة "وفا" للأنباء.

والأحد، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية بدء حظر تجوال ليلي لمدة 14 يوما في إطار إجراءات احترازية من "كورونا".

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 آذار/ مارس الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا نحو 395 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 17 ألفا و200، فيما تعافى قرابة 104 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.


#حالة الطوارئ
#التدابير الاحترازية
#فيروس كورونا

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال شمالي رام الله
إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال شمالي رام الله

2020-03-24

إصابة جديدة بكورونا في الضفة ترفع العدد إلى 60
إصابة جديدة بكورونا في الضفة ترفع العدد إلى 60

2020-03-24

مستوطنون يهاجمون مادما واعتقالات في الضفة والقدس
مستوطنون يهاجمون مادما واعتقالات في الضفة والقدس

2020-03-24

الأكثر قراءة

"ميدل إيست آي": السيسي وعائلته في الحجر الصحي بعد مخالطته قائدًا عسكريًا مات بكورونا

2020-03-23
الاحتلال ينكّل بفلسطيني يُشتبه بإصابته بكورونا

الاحتلال ينكّل بفلسطيني يُشتبه بإصابته بكورونا

2020-03-23
قيود إضافية: تعطيل المواصلات العامة وإغلاق شامل باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات

قيود إضافية: تعطيل المواصلات العامة وإغلاق شامل باستثناء متاجر الأغذية والصيدليات

2020-03-23
الصحة الإسرائيلية تتوقع ذروة كورونا في الشتاء المقبل

الصحة الإسرائيلية تتوقع ذروة كورونا في الشتاء المقبل

2020-03-23
المصادقة على تشكيل اللجنة المنظمة للكنيست

المصادقة على تشكيل اللجنة المنظمة للكنيست

2020-03-23