اعتقالات بالقدس والاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين في غزة

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، عددا من الشبان في القدس المحتلة، فيما اندلعت مواجهات ليلية في العيسوية، بينما في قطاع غزة أطلق جنود الاحتلال النار على الصيادين والمزارعين دون أن يبلغ عن إصابات.

وأطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، النار بشكلِ مكثف تجاه الأراضي الزراعية شرقي قطاع غزة، ومراكب الصيادين غربه، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال مدينة غزة، وتجاه المزارعين شرق بلدة عبسان الجديدة شرقي محافظة خان يونس.

في القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال شابا من بلدة سلوان عقب الاعتداء عليه بالضرب.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد علي أبو الحمام من حي عين اللوزة بالبلدة، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

كما اعتدت شرطة الاحتلال على شاب آخر بالضرب والشبح عند مفترق وادي الربابة بالبلدة.

وأوقفت شرطة الاحتلال شابا مقدسيا في منطقة باب الساهرة داخل القدس القديمة.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال شابين من بلدة العيسوية، وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين محمد جمال عليان، ومحمد زكريا عليان.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها واعتداءاتها العنصرية ضد الفلسطينيين بالقدس، رغم حالة الطوارئ والظروف الصحية الراهنة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.