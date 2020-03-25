  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اعتقالات بالقدس والاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين في غزة

تاريخ النشر: 25/03/2020 - 10:26

اعتقالات بالقدس والاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين في غزة
قوات الاحتلال تواصل الاقتحامات بالعيسوية (وفا)
عرب ٤٨

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، عددا من الشبان في القدس المحتلة، فيما اندلعت مواجهات ليلية في العيسوية، بينما في قطاع غزة أطلق جنود الاحتلال النار على الصيادين والمزارعين دون أن يبلغ عن إصابات.

وأطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، النار بشكلِ مكثف تجاه الأراضي الزراعية شرقي قطاع غزة، ومراكب الصيادين غربه، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال مدينة غزة، وتجاه المزارعين شرق بلدة عبسان الجديدة شرقي محافظة خان يونس.

في القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال شابا من بلدة سلوان عقب الاعتداء عليه بالضرب.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد علي أبو الحمام من حي عين اللوزة بالبلدة، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

كما اعتدت شرطة الاحتلال على شاب آخر بالضرب والشبح عند مفترق وادي الربابة بالبلدة.

وأوقفت شرطة الاحتلال شابا مقدسيا في منطقة باب الساهرة داخل القدس القديمة.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال شابين من بلدة العيسوية، وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين محمد جمال عليان، ومحمد زكريا عليان.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها واعتداءاتها العنصرية ضد الفلسطينيين بالقدس، رغم حالة الطوارئ والظروف الصحية الراهنة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.


#القدس
#العيسوية
#قطاع غزة
#الاحتلال
#اعتقال

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابتان جديدتان بكورونا في الضفة ترفع العدد إلى 62
إصابتان جديدتان بكورونا في الضفة ترفع العدد إلى 62

2020-03-25

أسير فلسطيني يحرق نفسه إحتجاجًا على القمع والإهمال في السجون
أسير فلسطيني يحرق نفسه إحتجاجًا على القمع والإهمال في السجون

2020-03-25

الاحتلال يلقي بعمال فلسطينيين عند حاجزي حزما وجبارة للاشتباه بإصابتهم بكورونا
الاحتلال يلقي بعمال فلسطينيين عند حاجزي حزما وجبارة للاشتباه بإصابتهم بكورونا

2020-03-24

الأكثر قراءة

حالة وفاة بـفيروس

حالة وفاة بـفيروس "هنتا" بالصين تثير المخاوف بانتشار وباء جديد

2020-03-24
كورونا في البلاد: ثلاث وفيات و1930 مصابا

كورونا في البلاد: ثلاث وفيات و1930 مصابا

2020-03-24
عريضة وقعها 300 طبيب: نتنياهو يستغل أزمة كورونا

عريضة وقعها 300 طبيب: نتنياهو يستغل أزمة كورونا

2020-03-24
كورونا: ما عدد الإصابات في البلدات العربية؟

كورونا: ما عدد الإصابات في البلدات العربية؟

2020-03-24
غانم يفضح عنصرية الاحتلال: منذ ارتفاع حرارته حتى إلقائه قرب حاجز

غانم يفضح عنصرية الاحتلال: منذ ارتفاع حرارته حتى إلقائه قرب حاجز "بيت سيرا"

2020-03-24