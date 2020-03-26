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ارتفاع الإصابات بكورونا بالضفة وغزة إلى 73

تاريخ النشر: 26/03/2020 - 07:03

ارتفاع الإصابات بكورونا بالضفة وغزة إلى 73
دعوات للالتزام بالإجراءات الوقائية بغزة (أ.ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الخميس عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 73 إصابة، فيما تعافى منهم 17 مصابا في مدينة بيت لحم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان صدر عنه، إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قرية بدو شمال غرب القدس و7 إصابات في قطاع غزة.

وقال المتحدث إن الإصابتين الجديدتين هما لابن الفقيدة الذي يعمل في إسرائيل وعمره (37 عاما) ، وعمه البالغ من العمر(57 عاما)، وتجري الطواقم الطبية مسحا لعدد من أفراد العائلة في البلدة وهم خمسة أشقاء يعملون في إسرائيل يعتقد بإصابتهم بالفيروس، أما الإصابات في قطاع غزة فهي لمخالطين كانوا يشرفون على اثنين من المصابين داخل الحجر الصحي وتم إبقاؤهم في الحجر

وكانت جرت مساء الأربعاء في قرية بدو مراسم تشييع عن بعد للفقيدة الراحلة شارك فيها عدد محدود من أفراد عائلتها، وسط تدابير وقائية مشددة، حيث جرت عملية تكفينها ومواراتها الثرى وفق الأصول الطبية وحسب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتيه نعى الفقيدة بحزن شديد ودعا إلى رعاية كبار السن والمرضى في مجتمعنا وحمايتهم بالوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات الحجر المنزلي.

وفي قطاع غزة، أعلنت عن تسجيل سبع حالات جديدة بفيروس كورونا ممن خالطوا الحالتين السابقتين، وهم من رجال الأمن الذين كانوا محجورين في نفس مركز الحجر ولازالوا في الحجر، ولم يغادروه ولم يختلطوا بأحد خارج المركز.

وتؤكد وزارة الصحة بصورة قاطعة أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل القطاع، وأن ما تم اكتشافه كان في أحد مراكز الحجر.


#الضفة الغربية
#قطاع غزة
#فيروس كورونا
#وزارة الصحة

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