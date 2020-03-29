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الضفة: مقتل رئيس مجلس قروي النصارية في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 29/03/2020 - 10:30

الضفة: مقتل رئيس مجلس قروي النصارية في جريمة إطلاق نار
المغدور حسن دباس مع أحد أولاده (فيسبوك)
عرب ٤٨

قتل رئيس مجلس قروي النصارية حسن أحمد حسن دباس (55 عاما) بإطلاق النار عليه في ساعات متأخرة من مساء السبت بالقرية قرب نابلس، فيما باشرت النيابة العامة والشرطة التحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن رئيس المجلس تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين أصيب خلاله بعدة أعيرة نارية أثناء تواجده مع آخرين في القرية، وقد نقل للمستشفى التركي بطوباس لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة، وأعلن الأطباء عن وفاته.

وأضاف المتحدث في أسم الشرطة، في بيان له لوسائل الإعلام أن الشرطة والأجهزة الأمنية دفعت بقوات كبيرة للقرية لحفظ الأمن والنظام العام، وحماية ممتلكات المواطنين، وأرواحهم، وقبضت على أشخاص مشتبه بضلوعهم بإطلاق النار، فيما قامت شرطة المباحث بمعاينة مكان الجريمة ورفع الأدلة الجنائية.


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