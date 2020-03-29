مستجدات كورونا بفلسطين: 6 إصابات جديدة في قطنة يرفع الإصابات إلى 104

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الأحد، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في قرية قطنة قضاء القدس، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 104 إصابات.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، بتسجيل 6 إصابات جديدة في بلدة قطنة شمال غرب القدس، منها 5 إصابات لعائلة واحدة، بينهم طفلة في الثانية عشرة من عمرها و3 نساء تتراوح أعمارهن بين30 و 50 عاما، ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 104إصابات.

وجاء ذلك في بيان للناطق الرسمي صدر ليل السبت الأحد، ذكر فيه أن السبب في وقوع جميع الإصابات هو الزيارات العائلية.

وكان ملحم أعلن في وقت سابق عن إصابة سيدة ثلاثينية في قرية القبيبة قضاء القدس، وهي جارة للسيدة التي أعلن عن إصابتها صباح أمس السبت.

وأكد ملحم أن الأوضاع الصحية لكافة المصابين مستقرة.

وجدد ملحم، دعوته للمواطنين بالالتزام بمنازلهم، مؤكدا أن الحجر المنزلي والإجراءات الوقائية هي العلاج الوحيد المتوفر في حالة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن معظم الإصابات، جاءت نتيجة التقارب والزيارات العائلية، وقال "في زمن كورونا علينا أن نغير من ثقافة الاستقبال والتوديع وأن نمتنع عن التزاور حتى تمر هذه الجائحة ونحن بصحة وعافية".