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الاحتلال يخطر بإزالة أشجار من موقع سياحي قرب نابلس

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 14:37

الاحتلال يخطر بإزالة أشجار من موقع سياحي قرب نابلس
منطقة المسعودية الأثرية (وفا)
عرب ٤٨

أخطرت سلطات الاحتلال، بإزالة أشجار من منطقة المسعودية السياحية في بلدة برقة شمال نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن قوات الاحتلال أخطرت بإزالة أشجار جرى زراعتها قبل شهور في المنطقة التي تعتبر معلما تاريخيا وفيها آثار عثمانية لسكة الحجاز.

وتشكل المسعودية محط أطماع للمستوطنين خاصة وأن اتفاقية أوسلو قسمتها إلى جزئين أحدهما في المناطق ب، والآخر في المناطق ج.

وكثيرا ما تغلق سلطات الاحتلال موقع المسعودية بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية، وتسمح لمئات المستوطنين باقتحامه في حين تمنع أعمال الترميم في المنطقة.

كما تقوم مجموعات من المستوطنين باقتحام منطقة المسعودية في محاولة لتنفيذ أطماعهم بالسيطرة على المنطقة التي تحوي آثارا لسكة حديد الحجاز التي أنشأت أيام الحكم العثماني في فلسطين.


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