مستجدات كورونا بفلسطين: عدد الإصابات يرتفع لـ109 وإغلاق الخليل وقاية من الفيروس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الإثنين، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في قرية قطنة قضاء القدس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 109، فيما قرر محافظة الخليل إغلاق مداخل المدنية والحد من حرية التنقل، وذلك كإجراء وقائي لمنع تفشي الفيروس.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في بيان صدر عنه، فجر الإثنين، بإصابة شاب ثلاثيني من بلدة قطنة شمال شرق القدس المحتلة بفيروس كورونا، وهو أحد أفراد عائلة أعلن عن إصابة عدد من أفرادها بالفيروس في البلدة أمس الأحد.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور المرض في فلسطين إلى 109 إصابات إضافة إلى 12 إصابة في القدس المحتلة وضعوا قيد الحجر في المستشفيات الإسرائيلية، ولم يتسن لوزارة الصحة الحصول على تقارير رسمية حول حالتهم الصحية.

وضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشا الفيروس، قرر محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، إغلاق كافة مداخل مدينة الخليل، مع الإبقاء على المدخل الغربي مفتوحا أمام الشاحنات التجارية والزراعية، مع استمرار الوضع في كافة المدن والبلدات والمخيمات في محافظة الخليل على ما هو عليه وفق خطة الطوارئ وبالتزام كامل.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة، عقب إصابة ثلاثة مواطنين بفيروس الكورونا في الخليل، وبهدف مكافحة الفيروس والحد من انتشاره.

وقرر المحافظ، السماح لمحلات المواد الغذائية بفتح أبوابها من الساعة 10-12 ظهرا ومن الساعة 4-6 مساء باستثناء الصيدليات ومحطات الوقود، ويمنع تواجد أكثر من خمسة أشخاص داخل المحل، وتعمل المخابز وفق خطة الطوارئ.

كما قرر المحافظ إلغاء كافة تصاريح التحرك في المحافظة، وطالب المنشآت الصناعية بالعمل ضمن خطة الطوارئ ومراجعة الغرف التجارية في آلية عملها، وطالب كافة المحجور عليهم في منازلهم في كافة أرجاء محافظة الخليل بالتقيد بتعليمات وزارة الصحة.