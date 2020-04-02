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كورونا في سجون الاحتلال: حجرُ أسرى خالطوا أسيرًا محررا مُصابا بالفيروس

تاريخ النشر: 02/04/2020 - 20:32

كورونا في سجون الاحتلال: حجرُ أسرى خالطوا أسيرًا محررا مُصابا بالفيروس
قمع الأسرى في "عوفر" في وقت سابق (من الأرشيف)
عرب ٤٨

قررت إدارة سجن "عوفر"، حجر ستة أسرى فلسطينيين، اليوم الخميس، كانوا قد خالطوا الأسير المحرر المُصاب بفيروس كورونا المستجد، نور الدين صرصور، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبة نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، منظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر الدولي بمتابعة أوضاع تسعة أسرى؛ ثلاثة منهم جرى حجرهم مساء أمس، وستة أسرى آخرون تم حجرهم اليوم.

وأوضح نادي الأسير أن عملية الحجر جاءت بعد احتجاجات نفذها أسرى قسم 14 في سجن "عوفر" منذ يوم أمس، واستمرت حتى صباح اليوم، حيث أرجعوا وجبات الطعام، وذلك احتجاجا على استمرار مماطلة إدارة السجن في أخذ عينات منهم، مشيرا إلى أن الإدارة قدمت تعهدا للأسرى بأخذ عينات من التسعة الذين تم حجرهم، وذلك يوم الأحد المقبل.

وأضاف النادي في بيانه: "إننا لا نثق بما يصدر من تصريحات من إدارة سجون الاحتلال حول أوضاع أبنائنا الأسرى، الأمر الذي يتطلب وبشكل عاجل أن تطلع جهة دولية محايدة على نتائج عينات الأسرى، إن التزمت إدارة السجون بتعهدها بأخذ عينات لهم".

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كشفت نتائج الفحوصات التي أُجريت لـ35 عينة أُخضعت للفحص في المختبر المركزي لوزارة الصحة في مدينة رام الله صباح اليوم الخميس، تسجيل 5 إصابات جديدة في قريتي سنجل، ودير جرير شمال شرق رام الله، وبلدة بدو شمال غرب مدينة القدس

ويبلغُ عدد الأسرى في قسم 14 بسجن عوفر، 36 أسيرا.

الاحتلال ماطلَ بالإجراءات

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، خلال المؤتمر الذي دعت إليه الهيئة، ونادي الأسير، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، إنه رغم تأكيد وزارة الصحة الفلسطينية إصابة الأسير بالفيروس، إلا أن الاحتلال لم يتخذ أية إجراءات وقائية أو احترازية لحصر الأسرى المخالطين، أو أخذ عينات منهم في قسم حيث كان يقبع الأسير، بل عمد إلى تكذيب فحوصات وزارة الصحة والاستخفاف بالأمر.

وأضاف أبو بكر في المؤتمر الذي سبقَ اتخاذ إدارة السجن لقرار حجر الأسرى الستة، أنه "تم التواصل مع الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية عبر القنوات الرسمية الفلسطينية، لتحميل إسرائيل مسؤولية التراخي المتعمد في حماية الأسرى، وتركهم الى مصير مجهول مع هذا الفيروس الخطير".

بدوره، قال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، حينها، إن إدارة سجون الاحتلال تواصل مماطلتها وفرض حالة من الاستهتار بمصير الأسرى، مشيرا إلى أنه رغم احتجاجات الأسرى في القسم الذي تواجد فيه الأسير، إلا أن إدارة السجن تتعامل مع القضية باستهتار كبير حتى اللحظة.

ولفت إلى أن الأسرى رفضوا التعامل مع الإدارة صباحا، بإجراء معاينة سطحية لهم، وقاموا بإرجاع وجبات الطعام، في خطوة احتجاجية أولية على رفضها أخذ عينات للمخالطين للأسير المحرر صرصور، مجددا مطالبته بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين، ووقف الاعتقالات اليومية، التي تستهدف كل فئات شعبنا.

من جانبه، طالب رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان بضرورة وجود لجنة دولية محايدة، تقوم بمعاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم، داعيا الصليب الأحمر إلى القيام بدور أكثر فعالية في هذه المرحلة.


#كورونا في سجون الاحتلال

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