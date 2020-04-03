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10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية

تاريخ النشر: 03/04/2020 - 13:29

10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية
فحص ميداني في الضفة الغربية (أ ب)
عرب ٤٨

سجّلت الضفّة الغربيّة، اليوم، الجمعة، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينيّة، إبراهيم ملحم.

وأضاف ملحم، في الإيجاز الصحافي الصباحي، أنّ الإصابات الجديدة نتيجة المخالطة لمصابين، وهم 5 من ضواحي القدس، و4 من محافظة رام الله والبيرة، وإصابة واحدة في طولكرم.

وأشار ملحم إلى أن حالة جميع المصابين مستقرة ولم تطرأ أي مضاعفات على أية حالة، وتابع "ستصدر خلال الساعات المقبلة نتائج فحوصات العمال الـ250 ممن يعملون في مسلخ الدواجن بمستوطنة ’عطروت’، والذين تم حجرهم احترازيا في عدة فنادق بمدينة رام الله الليلة الماضية".

ولفت ملحم إلى أنه جرى سحب عينات عشوائية لـ1500 شخص في مختلف المحافظات (من غير الواضح إن كانت تشمل قطاع غزّة، أيضًا)، وستصدر نتائج فحوصاتهم خلال ولاقت لاحق.

وناشد ملحم الأهالي باتباع التدابير الحكومية التي تصدر تباعا، وذلك لمنع توسع تفشي وانتشار فيروس كورونا، محذرا من خطورة بدء عد عشرات الإصابات.

وبهذه الإصابات، يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق السلطة الفلسطينيّة إلى 171 إصابات. بينما بلغ عدد العينات المفحوصة 7553.

ولم تسفر كورونا إلا عن حالة وفاة واحدة في فلسطين.


#كورونا
#الضفة الغربية
#إبراهيم ملحم
#فلسطين

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