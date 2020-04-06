وفاة 18 فلسطينيًا بكورونا في الخارج وارتفاع الإصابات في الضفة وغزة إلى 253

أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في الضفة وغزة إلى 253 إصابة، فيما أعلنت الخارجية الفلسطينية عن تسجيل 18 حالة وفاة لفلسطينيين في الخارج من جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، إجمالي عدد الوفيات والإصابات والحالات التي تعافت جراء إصابتها بفيروس كورونا في مختلف مناطق تواجدهم خارج فلسطين. وقالت الخارجية في بيان صحافي صادر عنها، إن 18 فلسطينيًا توفوا من جراء فيروس كورونا من بين 433 مصابًا.

وسجّلت الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية أعلى رقم بين الإصابات وحالات الوفاة، حيث وصل عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس 13 والإصابات 303 وتماثل للشفاء 31 مصابا.

وفي بلجيكا تم تسجيل 52 مصابا منها 51 في الحجر المنزلي وحالة ترقد في المستشفى، فيما سجلت الجالية الفلسطينية في إسبانيا 8 إصابات وحالة وفاة واحدة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر، مساء اليوم، الإثنين، إنه جرى تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة بني نعيم بمحافظة الخليل، ما يرفع حصيلة اليوم إلى 16، مؤكدا أن الأسبوعين المقبلين هما أسبوعان حاسمان.

وأضاف نمر، خلال الإيجاز المسائي حول فيروس كورونا، أن "الإصابة الجديدة هي لعامل من مجموعة العمال نفسها في مصنع للحلويات داخل إسرائيل، والعمال الأربعة من بني نعيم هم ضمن مجموعة 47 عاملا تم حصر عودتهم، وأخذ فحوصات منهم، وإلزامهم بالحجر المنزلي، والأجهزة الأمنية تقوم بالتأكد من ديمومة التزامهم بالحجر المنزلي، مشيرا إلى أنهم لم يختلطوا بأحد".

وتابع أنه "يوجد 23 حالة تشافي منها 5 في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، مبينا أن من بين المصابين 167 من الذكور، و86 إناثا من ضمنها حالة الوفاة التي سجلت قبل أيام في بلدة بدو".

وطمأن نمر أهالي محافظة طولكرم أن جميع فحوصات الطاقم الطبي في مستشفى الشهيد ثابت ثابت، وعددهم 16، هي سلبية أي غير مصابين، وأنه تم إخضاعهم للحجر الصحي في المستشفى، وبعد 5 أيام سيتم فحصهم مرة أخرى.

وقال إن عدد الفحوصات التي أخذت في فلسطين منذ بداية الجائحة بلغ 13605، منها 1200 فحص أجريت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يدل على أن طواقم الصحة تعمل بشكل دؤوب لرفع عدد الفحوصات اليومي.

وجدد تأكيده على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات، خاصة في المناطق التي صنفت أنها موبوءة، وقال: "نحن ننفذ تقييد للحركة من أجل حماية المواطنين".

وفيما يتعلق بمنطقة يطا بمحافظة الخليل، قال نمر إن "مسافر يطا هي خاصرة ضعيفة لنا، ولكن كل محافظ يعمل في منطقته بشكل يخدم أبناء شعبنا"، وأضاف أنه "يتم التعامل مع العمال العائدين حسب الإجراءات، مطالبا العمال بالالتزام بالإجراءات والتعليمات لحماية أنفسهم وعائلاتهم".