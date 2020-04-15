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اعتداءات للمستوطنين بالضفة والاحتلال يستهدف الصيادين بغزة

تاريخ النشر: 15/04/2020 - 08:38

اعتداءات للمستوطنين بالضفة والاحتلال يستهدف الصيادين بغزة
مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بالخليل (وفا)
عرب ٤٨

واصلت مجموعات من المستوطنين تنفيذ الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما فتحت الزوارق البحرية للاحتلال نيران رشاشاتها صوب قوارب الصيادين في بحر غزة.

في الخليل، هاجم مستوطنو "رامات يشاي" المقامة في حي تل الرميدة في ساعات متأخرة من الليل، مركز "الصمود والتحدي" التابع لتجمع "شباب ضد الاستيطان" في المنطقة.

وأفاد مواطنون بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا بحماية جنود الاحتلال مركز الصمود والتحدي محاولين تحطيم السياج الذي يحيط به والدخول إليه.

كما وجه المستوطنون الشتائم لنشطاء المركز الذين توافدوا فور هجوم المستوطنين لحمايته ووثقوا الاعتداء بكاميراتهم.

وأمس الثلاثاء، اعتدى أعضاء في تنظيم "شبيبة التلال" الإرهابي على مجموعة فلسطينيين وأحرقوا سيارتين كانتا بحوزها قرب شارع 90 في الأغوار.

وكان جيش الاحتلال جمع عشرين عضوا في "شبيبة التلال" الإرهابية ووضعهم في الحجر المنزلي في منشأة تابعة له قرب مكان الاعتداء، بسبب احتمال تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وزودهم الاحتلال خلال الفترة بالأسرة والطعام ومولد كهرباء ومعدات إضافيّة.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، طفلين من قرية طورة الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري قضاء جنين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت الطفلين عبد الرحمن مؤيد، وأيسر مثنى قبها، أثناء تواجدهما بأراضي القرية الواقعة بمحاذاة الجدار.

في قطاع غزة، فتحت زوارق حربية للاحتلال صباح اليوم الأربعاء، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين قبالة بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس.

وأفاد شهود عيان بأن زوارق حربية استهدفت مراكب الصيادين في منطقة الواحة غرب بيت لاهيا، وأطلقت نيرانها بشكل عشوائي صوب مراكبهم مما اضطرهم للهروب، دون أن يبلغ عن أي إصابات.

وتتعرض مراكب الصيادين لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية صيف عام 2014.


#الخليل
#الضفة الغربية
#قطاع غزة
#مستوطنون
#الاحتلال

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