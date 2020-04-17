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حماس: الاحتلال لم يتقدم بخطوات فعلية وجادة للرد على مبادرة تبادل الأسرى

تاريخ النشر: 17/04/2020 - 00:09

حماس: الاحتلال لم يتقدم بخطوات فعلية وجادة للرد على مبادرة تبادل الأسرى
رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية (أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨

قالت حركة "حماس"، يوم الخميس، إن إسرائيل لم تتقدم بخطوات "فعلية وجادة"، تجاه المبادرة التي طرحها رئيس الحركة بقطاع غزة، يحيى السنوار بشأن إبرام صفقة تبادل أسرى، مُشيرة إلى أن "الكرة ما تزال في ملعب" الاحتلال.

وذكر الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن "الاحتلال لم يتقدم بخطوات فعلية وجادة، ولم يلتقط المبادرة حتى الآن".

وأضاف أن "نجاح أو فشل مبادرة السنوار مرهون بمدى جدية الاحتلال (.؟.؟.؟) الكرة ما تزال في ملعبه".

وأكد القانوع أن "مبادرة السنوار ما زالت قائمة وجادة، وهي تمثل البعد الإنساني للإفراج عن الأسرى".

ولفت إلى أن" قضية الأسرى على رأس أولويات قيادة حركة حماس في هذه المرحلة الحساسة".

وكان السنوار قد أعلن في 2 نيسان/ إبريل الجاري في لقاءٍ متلفز، استعداد حماس، تقديم "مقابل جزئي" لـ إسرائيل، لتفرج عن معتقلين فلسطينيين. وفي السادس من ذات الشهر، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى إجراء "حوار فوري عبر وسطاء حول الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة".

وتصر حماس على عدم إعطاء معلومات حول جنود الاحتلال، إلا بعد أن تفرج ل أبيب عن أسرى محررين أعادت اعتقالهم بعد أن أفرجت عنهم خلال صفقة تبادل أسرى جرت عام 2010.


#حركة "حماس"
#يحيى السنوار
#صفقة تبادل أسرى
#إسرائيل

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