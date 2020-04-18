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الاحتلال يقتحم كفر قدوم وإصابة 3 شبان في مواجهات اندلعت

تاريخ النشر: 18/04/2020 - 20:02

الاحتلال يقتحم كفر قدوم وإصابة 3 شبان في مواجهات اندلعت
من مواجهات اليوم في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان (وفا)
عرب ٤٨ / وفا

أصابت قوّات الاحتلال الإسرائيليّة، مساء اليوم السبت، ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني والمطاطي، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز ما أدت لعشرات حالات الاختناق بين الشبان، عقب اقتحام الاحتلال لقرية كفر قدوم شرقي قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي، أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وأطلقوا وابلًا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 3 شبان، إلى جانب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، بينهم نساء وأطفال".

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وأضاف شتيوي، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل العميد عبد اللطيف القدومي وعبثوا بمحتوياته واستخدموه ثكنة عسكرية للقناصة".


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من عرب 48

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