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القدس: إحياء قداس "سبت النور" في كنيسة القيامة دون مصلين

تاريخ النشر: 18/04/2020 - 17:49

القدس: إحياء قداس "سبت النور" في كنيسة القيامة دون مصلين
جانب من قداس سبت النور في كنيسة القيامة (فيسبوك)
عرب ٤٨/ الأناضول

أحيا عدد محدود من رجال الدين المسيحيين، اليوم السبت، طقوس قداس "سبت النور" في كنيسة القيامة في القدس المحتلة، دون السماح للمصلين من المسيحيين الشرقيين بحضور القداس كما اعتادوا كل عام، وذلك وقايةً من تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد.

وبُثت طقوس القداس الذي أُقيم في الكنيسة الأكثر قداسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتابعها المسيحيون المحتفلون الذين لم يتمكنوا من المشاركة بسبب تدابير منع تفشي الوباء، كما احتفل المسيحيون الذين يسيرون وفق التقويم الغربي، السبت الماضي، بنفس المناسبة وبطقوس محدودة أيضًا.

واعتاد المشاركون في احتفالات "سبت النور" كل عام، على السير في شوارع البلدة القديمة وهم يحملون الصلبان، وصولًا إلى كنيسة القيامة التي تنظّم فرق تتبع لها عروضًا كشفية في ضواحي المدينة.

ويُعتبر "سبت النور"، أو السبت المقدس كما يطلق عليه البعض، آخر يوم في أسبوع الآلام عند المسيحيين، ويستعدون فيه لعيد "الفصح" الذي يوافق يوم غد، الأحد، ويرمز في الدين المسيحي إلى قيام المسيح عليه السلام بعد صلبه.


#القدس المحتلة
#كنيسة القيامة
#سبت النور
#عيد الفصح
#المسيحيون الشرقيون

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