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الجامعة العربية تحذّر من انتهاكات الاحتلال للمرافق الصحية الفلسطينية

تاريخ النشر: 19/04/2020 - 18:13

الجامعة العربية تحذّر من انتهاكات الاحتلال للمرافق الصحية الفلسطينية
(وفا)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أصدرت جامعة الدول العربيّة، اليوم الأحد، بيانًا عن أمانتها العامة، تقول من خلاله، إن "استمرار سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بالهدم والتشريد والاعتقال واستهداف المرافق الصحية في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس إلا تقويضًا لجهود السلطة الفلسطينية في مواجهة وباء كورونا، وهي المسؤولية الملقاة بالأساس على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال، وفق أحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة".

وأضاف البيان قائلًا إن "الأمانة العامة للجامعة العربية، تحذر من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار تفاقمها، جراء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وطالبت الجامعة العربية في بيانها، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بأجهزتها كافة، بممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة أصلًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستغلال هذا الظرف لتحقيق مخططاتها في توسيع الاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في الأغوار، وتهديد حياة العمال، وكذلك الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

وأوضحت البيان أن "سلطات الاحتلال تُمارس سياسة الإهمال المتعمدة والمماطلة في توفير المتطلبات اللازمة، بل أنها تمنع الإجراءات والتدابير المتخذة من الجهات الفلسطينية الرسمية والأهلية في القدس وضواحيها لمواجهة فيروس كورونا".

وطالبت الجامعة العربية، بضرورة "إجبار سلطات الاحتلال على تلبية الحاجات الضرورية للفلسطينيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية الطارئة من أجل محاربة هذا الوباء".


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#ممارسات الاحتلال
#إسرائيل

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