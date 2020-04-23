كورونا فلسطين: توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14%

توقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14 بالمئة خلال عام 2020، مقارنة بالتوقعات الأساسية للعام الجاري، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، المعروف أيضًا بـ"كوفيد-19".

وقال الإحصاء الفلسطيني (حكومي) في بيان، إن استمرار جائحة كورونا لمدة 3 أشهر، سيهبط بالناتج المحلي 14 بالمئة بقيمة 2.5 مليار دولار، إلى 13.638 مليار دولار، مقارنة بالتوقعات الرئيسة قبل الجائحة، البالغة 16.137 مليار دولار.

ويفترض السيناريو استمرار تأثير الأزمة الناتجة عن كورونا لمدة 3 أشهر، من بداية آذار/ مارس وحتى نهاية أيار/ مايو، ثم العودة التدريجية إلى وضع ما قبل الأزمة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية حالة الطوارئ في البلاد بتاريخ 5 آذار/ مارس، مع اكتشاف أولى الإصابات.

ومقارنة بـ 2019، تشير التقديرات الرسمية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.5 بالمئة، نزولا من 15.764 مليار دولار.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، فمن المتوقع أن يبلغ حجم الخسائر في نشاط الزراعة وصيد الأسماك حوالي 200 مليون دولار، والصناعة 362 مليون دولار، والإنشاءات 220 مليون دولار، والخدمات 1.175 مليار دولار، وخسائر متباينة في بقية القطاعات.

وفرضت الحكومة منذ 23 آذار/ مارس الماضي، الحجر المنزلي الإجباري في أراضي السلطة، بعد أسبوعين من إعلان حالة الطوارئ، لمنع تفشي الفيروس.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وزارة الصحة إن عدد المصابين في الضفة الغربية (دون مدينة القدس الشرقية)، ارتفع إلى 336، بينهم 17 في قطاع غزة.